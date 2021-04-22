«Приведите конкретные доказательства» – Шугалей прокомментировал слова Рабочей группы ООН

22.04.2021, Москва, Максим Никифоров

Президент ФЗНЦ Максим Шугалей в своём Telegram канале прокомментировал публикацию фильма «Профессия-убийца» на арабском телеканале Al Aan TV.

В ленте присутствует отрывок, где член Рабочей группы ООН по использованию наемников Сорча Маклауд безапелляционно заявляет о якобы имевших место зверствах «ЧВК-Вагнера», при этом не предоставляя никаких доказательств.

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«…в фильме рассказывается о якобы зверствах ЧВК Вагнера. И когда тебе в анонсе важный человек – Член Рабочей группы ООН по использованию наемников говорит о том, что «Мы стали свидетелями внесудебных казней граждан», то любой человек у экрана в это верит и продолжает смотреть фильм дальше, чтобы увидеть или услышать эти свидетельства. Прошло 5.46 секунд. Фильм закончился. Свидетельств –нет», – заявил Шугалей

Далее глава ФЗНЦ отметил, что эксперты ООН не должны выступать без доказательств и предостерег их от далеко идущих выводов, основанных на домыслах.

«Обращаюсь к Вам, госпожа Маклауд, и вашим коллегам по рабочей группе: Если вы дважды за почти 6 минут, которые длится фильм, сказали о том, что есть свидетельства бессудных убийств наемниками из ЧВК Вагнера жителей Ливии – расскажите о них мировому сообществу, приведите конкретные доказательства. Уверяю Вас – моя страна, Россия, будет первой, кто осудит эти преступления», – заключил Шугалей.

По заявлению президента Фонда, от имени организации уже были направлены соответствующие письма к постпреду РФ при ООН, а также в Рабочую группу ООН по использованию наёмников. Шугалей предложил ужесточить контроль за публичной риторикой членов международной организации, ввиду того что бездоказательные обвинения не способствуют поддержанию международного мира и безопасности. Глава ФЗНЦ выразил убеждённость, что только посредством диалога можно прекратить поток непроверенных фактов о России.