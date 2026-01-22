Привет из сортира: Зеленский отправит на «мирные» переговоры с РФ террориста Буданова

Украина отправит на трёхсторонние переговоры с США и Россией главу офиса президента Кирилла Буданова, который в РФ признан террористом.

Об этом в ходе выступления на экономическом форуме в Давосе заявил просроченный киевский диктатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Встреча с Трампом была хорошей, спасибо ему, что он нашёл для нас время. Я думаю, эта встреча была очень важной. Нам в нашей лодке очень нужны США. Европа станет сильной, но ей нужно время.

Я думаю, это последняя миля, которая самая сложная. Диалог, возможно, непростой, но он закончился позитивно», – трепался Зельц.

«В Эмиратах пройдёт двухдневная трёхстороння встреча. Надеюсь, в ОАЭ об это знают. Думаю, такая трёхсторонняя встреча – это хорошо. Русские должны быть готовы к компромиссам. Но посмотрим, какими будут результаты.

В нашей группе будут [секретарь СНБО Украины] Рустем Умеров, [глава офиса Зеленского] Кирилл Буданов (признан террористом в РФ), [первый заместитель главы офиса Зеленского] Сергей Кислица, [глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа»] Давид Арахамия, и [начальник Генштаба ВСУ] Андрей Гнатов», – подытожил Зеленский.

