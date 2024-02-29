«Привет мосье Эрдогану»: Слова Путина трактуют как отказ от Стамбула-2

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Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности, но считает актуальную риторику Вашингтона «демагогией в преддверии выборов». Об этом сегодня в своем обращении к Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Но вот, что хотел бы подчеркнуть, чтобы меня все правильно поняли. В данном случае мы имеем дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против нас прямые враждебные действия. Ну и что? Они на полном серьезе собираются обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России, как они сами говорят, стратегическое поражение на поле боя? Можно привести наглядный пример такого лицемерия. Все чаще звучат голословные обвинения, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Подобные вбросы это только уловка, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно США», – сказал Путин.

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Президент напомнил, что США блокируют предложения России, которые лежат на столе уже более 15 лет. Он полагает, что цель Вашингтона – «втянуть в гонку вооружений, тем самым измотав — повторить трюк, который удался перед распадом СССР».

Политолог Андрей Перла трактует слова Путина как «отказ от переговоров с США на американских условиях (привет мосье Эрдогану, кстати)».

«Тональность обращения Путина к Федеральному собранию никак не соответствует возможному повторению переговоров в Стамбуле», – соглашается политолог Алексей Пилько.

А экс-депутат Госдумы Елена Панина считает, что Путин отверг возможность отдельных переговоров по Украине.

«Переговоры с Вашингтоном, который открыто стремится нанести России стратегическое поражение, возможны только в едином комплексе вопросов. Никаких отдельных переговоров — читай, по Украине, — с США не будет. А любые вопросы стратегической стабильности на планете должны обсуждаться с позиций нацбезопасности России».

«Никаких переговоров о стратегической стабильности в отрыве от общего комплекса отношений не будет. «Выборочное вовлечение» только по вопросам, которые интересуют США, не пройдёт», – подтверждает калининградский политолог Александр Носович.

«Договариваться между США и РФ можно только в комплексе. Договоренности обязаны учитывать тот факт, что Украина – зона влияния и интересов России (это не сказано, но на это Путин намекнул)», – отмечает его коллега Павел Данилин.