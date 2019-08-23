Привет Москве: Лукашенко назвал недопустимой независимость Абхазии и Южной Осетии

23.08.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «недопустимым» провозглашение независимости Абхазии и Южной Осетии.

Речь об этих государствах зашла у Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Я хочу поблагодарить вас и ваш народ за принципиальную поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета. Грузинский народ этого никогда не забудет», – обрадовался Бахтадзе.

Как сообщает официальный сайт президента Белоруссии, Александр Лукашенко ответил, что такая политика – принципиальная позиция Беларуси в отношении любой страны.

«С любым государством это может произойти, и это недопустимо», – подчеркнул он.

Кроме того, белорусский лидер пообещал премьер-министру Грузии, что Минск продолжит настойчиво развивать отношения с Тбилиси.

Напомним, что в 2008 году Лукашенко отказался признавать независимость Абхазии и Южной Осетии только из-за проблем с Евросоюзом. Президент РФ Дмитрий Медведев тогда заявлял, что белорусский коллега торжественно обещал ему это сделать.

«Я ему сказал: не проблема для Беларуси признать Южную Осетию и Абхазию, и сегодня не проблема. Но я ему перечислил те проблемы, которые в связи с этим возникнут у Беларуси по линии Беларусь-ЕС, Беларусь-США, Беларусь-СНГ и так далее.

Россия оказалась неспособна или не захотело руководство России идти на нивелирование и ликвидацию тех последствий, которые для Беларуси должны были возникнуть. Если бы Россия сделала свои шаги навстречу, наверное, была бы другая ситуация», – говорил тогда Лукашенко.