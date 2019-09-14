Привет НАТО: Россия начнет поставки С-400 в Сербию?
Под Астраханью стартовали первые в истории совместные российско-сербские учения по противовоздушной обороне «Славянский щит – 2019».
На этих маневрах представители сербской делегации впервые увидели российский зенитно-ракетный комплекс С-400.
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Сербские гости отработали задачи не только на знаменитых ЗРК, но и на установках «Панцирь-С». Главными задачами стали отражение массированного удара условного противника и уничтожение баллистических и маловысотных целей.
«Всего в рамках выполнения задач по прикрытию позиционных районов и отражению массированных ракетно-авиационных ударов было обнаружено более 50 воздушных целей, классифицируемых как самолеты условного противника», – сообщает пресс-служба Минобороны России.
В интервью для сербского издания Informer новый посол Сербии в России, известный военный журналист Мирослав Лазански дал понять, что в ближайшее время Белград может получить на вооружение установки С-400.
«Если вы внимательно следили за последней встречей президентов Путина и Вучича, вы могли бы увидеть обмен мнениями, когда речь шла о передаче российского оружия в Сербию, и вы могли бы заключить, что «что-то большое готовится за кулисами», но они не хотели объявлять об этом в то время. На той системе могли обучать представителей других стран, которые пользуются доверием у России, а на коммерческой основе турок. Это отличное выражение доверия России к Сербии и еще одно доказательство хороших отношений между двумя странами», – подчеркнул Лазански.
Он отметил, что Сербия проводит учения с соседними Болгарией и Румынией, являющимися членами НАТО, однако это маневры не такого высокого уровня.
«Качество военного сотрудничества с Россией намного выше в военном отношении, чем с альянсом, потому что мы отрабатываем реальные боевые действия», – отметил Лазански.
Помимо сотрудничества с РФ, у Сербии прекрасные отношения с Китайской Народной Республикой. Визит китайской делегации в Сербию на высшем уровне длился пять дней.
«Не стоит забывать тот факт, что Китай пожертвовал Сербии около шестидесяти единиц инженерной военной техники, а также большое количество машин скорой помощи и резиновых лодок для речной флотилии», – сказал посол.
Лазански высказал мнение, что из-за хороших отношений Сербии с Китаем и Россией страна будет подвергаться давлению со стороны западных политиков, но подчеркнул, что у Белграда есть хорошее объяснение – Сербия является нейтральной в военном отношении страной, ей нужна адекватная защита, и она может покупать оружие у кого угодно.
Лазански прокомментировал выпады в адрес Москвы, озвученные накануне спецпредставителем Госдепа США по Западным Балканам Мэттью Палмером.
«Палмер говорит, что Россия вмешивается здесь, чтобы вызвать хаос, – я не знаю на основании каких аргументов он основывает такое мнение. Я хотел бы, чтобы он обосновал это. Особенно интересна вторая часть заявления о том, что цель США состоит в том, чтобы все балканские страны присоединились к евроатлантическому альянсу, а мы ясно дали понять, что мы нейтральны в военном отношении, и что Европейский Союз не следует приравнивать к НАТО. Если Палмер считает, что это пространство нестабильно из-за того, что Сербия не входит в НАТО, то это безответственное поведение мировой сверхдержавы», – сказал Лазански.
«Хотя они знают в Вашингтоне, что наши отношения с Россией неразрывны, они, тем не менее, считают себя силой и ведут себя как ковбои» – добавил дипломат.
Лазански убежден, что Вашингтон не оставит попыток давления на Белград.
«Мы единственная белая раса в Европе, которая постреляла по американцам в 1999 году, все остальные войны велись в Азии или Южной Америке», – объяснил дипломат.
Он также отметил поддержку, которую оказывает Россия в вопросе отзыва признания Косово целым рядом стран.
«Без российского лоббирования мы не смогли бы заставить 13 стран отказаться от признания независимости Косово, и Москва по-прежнему поддерживает нас в Совете Безопасности и других международных организациях. Поэтому я надеюсь, что Косово не станет членом Интерпола на следующей сессии в Чили», – сказал Лазански.
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