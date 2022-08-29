Привидение в центре Одессы

Летящей походкой, примерно как Джонни Депп в «Страхе и ненависти в Лас-Вегасе», или президент Зеленский на стримах, министр культуры Украины Александр Ткаченко вышел однажды на брифинг и заявил, что в стране демократия, и он имеет право «только рекомендовать» общинам, что делать с теми или иными памятниками. Ласковый такой фашизм. Только Львову, например, и рекомендовать не надо. А вот с русской Одессой совсем беда…

«Чем тебе профессор Мечников помешал?» — эта фраза касается всех трех объектов (рекомендованных минкультом к «разъяснению») нашего сегодняшнего повествования.

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Не переставая завывать о «российской агрессии» и «разрушительных ужасах войны», укро-шариковы — по рекомендации минкульта! — разрушают Одессу сами. Да так, что сердце кровью обливается.

Вот, например, вокзал в Одессе красивый… Был.

Когда Одесса получила звание Города-Героя, на фасаде здания вокзала появился барельеф ордена Ленина и медаль «Золотая звезда». Но это высоко, под крышей, и вряд ли заезжий рагуль видит, потому что преимущественно смотрит вниз на подножный корм, окурки там подбирает, а вверх, в небо, рагулю неинтересно. Однако, чтобы не оскорблять нежные чувства рагуля, администрация вокзала завесила орден и звезду баннером с надписью «Одеса». Вышла дичь. Восемь лет в администрации отбивались от декоммунизаторов, доказывая, что демонтировать почетные знаки нельзя. И вот на днях начальник вокзала Олег Кудашкин сдался и выступил с заявлением:

«С начала года заметно выросло количество обращений граждан, которые прибывают и идут с нашего вокзала, о недопустимости советской символики на строении. Демонтаж должен состояться строго согласно закону».

Однако что будет на месте демонтированных символов Города-Героя? По традиции тризуб или криво намалеванный желтым и синим флаг?

«Чтобы ответить на этот вопрос, управление Железной дороги планирует привлечь архитекторов, дизайнеров, историков и представителей министерства культуры», — пояснил Кудашкин, и сразу стало понятно, что вместо вокзала будет что-то страшное.

Отбиться пока удалось проспекту Гагарина. Его планировали переименовать в честь 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода (представляете эту запись у людей в паспорте?). Однако топонимическая комиссия отложила данный вопрос, хочется верить, в долгий ящик. Но в спор с комиссией вступил депутат горсовета от «Европейской солидарности» Петр Обухов:

«Было обращение командира бригады Виталия Гуляева, который месяц назад погиб смертью храбрых. Он предложил переименовать проспект Гагарина в «28-ю бригаду имени Рыцарей Зимнего похода». Мы его отложили, так как название длинное, попросили сократить. На это Гуляев сказал за неделю до смерти: «Давайте сократим и назовем улицу именем Рыцарей Зимнего похода». Однако члены топонимическая комиссии заметили, что Зимний поход — эпизод украинской борьбы за независимость 1917 — 1920-х годов. Мол, это может привести к путанице. Есть идея еще раз обратиться к руководству комиссии и назвать улицу коротко — 28-й Бригады».

И это вместо Гагарина!

Но совсем Обухова порвало от того, что мэрия стала волокитить и демонтаж памятника Екатерине II. А снести его рекомендовал не только минкульт, но и лично главклоун Зеленский, отреагировав на петицию с таким требованием.

«Непонятно, имеет ли историко-топонимическая комиссия полномочия снимать памятник. Поэтому мы ждем выводов юридического департамента на эту тему. Если там скажут, что мы можем принимать такие решения, мы за это проголосуем. Но я лично считаю, что большая часть членов комиссии проголосуют за то, чтобы Екатерину сберечь. Особенно с учетом того, что некоторые из них принимали участие в установке этого памятника».

Правда, юридический департамент предусмотрительно ушел в отпуск всем составом. Поэтому Екатерину накрыли тряпкой на потеху всему Интернету. Потому что сами одесситы смеются от такой инсталляции — то ли Карлсон, то ли Каспер — сквозь слезы. И хочется прикрыть совсем другое — «львивську каву», например. Но что делать, если главные «эксперты» — президент, министр культуры, депутатишки вроде Обухова — пока, разве что, ходят вертикально и, кажется, еще отличают съедобные предметы от несъедобных (полной уверенности нет). Интересно, привлекут ли их на «новом Нюрнберге» не просто за содеянное, но и за особый цинизм? Не перестану повторять — у них же война. Со здравым смыслом, взятым в заложники народом и памятью. Так орки кто?..