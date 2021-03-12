«Привился и умер»: Леденящие душу истории о русской вакцине от ЦРУ

12.03.2021, Москва, Александр Ростовцев

Новости Украины

Ситуация с прививками против «короны» обострилась и перешла из фазы войны вакцин и фармацевтических компаний в войну государств, где любые грязные приёмы хороши. Пока шла борьба за рынки сбыта вакцин и сопутствующие им сверхприбыли, было хотя бы ясно, из-за чего в мире не утихает гевалт и сыр-бор. Но после убедительной публикации в авторитетном медицинском журнале «Ланцет» результатов клинических испытаний российской вакцины «Спутник V», вчистую уделавшей иностранных конкурентов, казалось, что вот-вот возобладает здравый смысл, и «Спутнику» будут широко распахнуты двери всех стран мира, а COVID-19 останется в неприятных воспоминаниях.

Этого, однако, не случилось. Не сработали ни пресловутая «невидимая рука рынка», ни здравый смысл руководства главных западных держав. Против вакцины «Спутник V» была развязана война на политическом поле. «Спутник» пришёлся не ко двору западным элитам не потому, что был плох или недостаточно проверен, а только по той причине, что вакцина была разработана и синтезирована в России.

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Больше других медиапомоек льёт грязь на «Спутник» и распространяет червей сомнений одиозное «Радио Свобода», финансируемое Конгрессом США и работающая под крышей ЦРУ.

Публикации «Свободы» построены на основе «сплетен в виде версий» («в городе Н., по данным нашего корреспондента, заболело пятеро врачей, привитых «Спутником») и в смаковании сомнений вокруг публикаций «Ланцета» («небольшое количество участников, неизвестное количество привитых плацебо, мало привитых детей и людей из группы риска»). Приводятся «авторитетные» мнения различных ангажированных деятелей медицины: «Я бы российской вакциной не прививался», и т.д. и т.п.

После публикации в «Ланцете» мало какие «респектабельные» западные СМИ берутся открыто шельмовать «Спутник V», но к «Радио Свобода» термин «респектабельные СМИ» не применим ни в какой мере.

В бой брошены таблоиды и распространители сплетен в соцсетях. Причём, методы обливания грязью высоких достижений российских биотехнологий мало чем отличались от тех, что применялись против достижений советской науки и техники.

Достаточно вспомнить, что до сих пор живут и отравляют умы доверчивых или впавших в смердяковщину граждан старые фальшивки, вроде: «автомат Калашникова – это «творчески переосмысленный» «штурмгевер», «Гагарин летал ниже границы космоса», «до Гагарина СССР посылал в космос смертников», «японцы покупают наши КрАЗы только потому, что в них слишком много металла», и особенно часто к России применяют любимый перл Маргарет Тэтчер, будто «СССР – это Верхняя Вольта с ракетами».

При этом многие до сих пор не понимают, что государство с ракетами – это далеко не Верхняя Вольта, поскольку ракетостроение и космонавтика ставят высокую планку достижений в подготовке кадров, предусматривая наличие солидной научной школы, минимум пятый технологический уклад, а также развитые медицину и народное здравоохранение.

Характерно, что наиболее верными союзниками в деле распространения вранья вокруг «Спутника» выступает секта «полезных идиотов» – антипрививочников.

Эти малограмотные собиратели (главным образом, собирательницы) медицинских ужастиков и городских легенд уровня «баянов» про убийственные чёрные занавески и гробы на колёсиках занимаются вбросами фальшивок, выполненных по одному шаблону: «друг (брат, сват, троюродный деверь) привился «Спутником» и умер, вот фото могилки». А на фотке – камень с надписью «Любимой мамочке».

Из свежайших «разоблачений» антипрививочников: «От вакцинации «Спутником» умирают привитые граждане России. Путин отказывается от комментариев». От комментариев чего и кого? Бредней диванных идиотов, обученных (к несчастью) школой читать, писать и печатать буквы на компьютере? Не слишком ли велика честь?

Примечательно, что все подобные вбросы не проходят элементарной проверки на вшивость. На вопросы: кто, где, когда, имена, явки, пароли – как рыба об лёд молчат окаянные…

Цель кукловодов-манипуляторов не вызывает сомнений: наилучшей антирекламой «Спутнику» стал бы отказ населения России от прививок. В этом случае сработало бы чувство стадности, и никакие рецензии в «Ланцете», никакая статистика и позитивная динамика спада пандемии не смогли бы заставить Минздравы колеблющихся государств пойти против общественного мнения.

У евродепутатов перед глазами успехи не только России, но и пример Великобритании, «освободившейся от пут Евросоюза и организовавшей вакцинацию десяти миллионов граждан», как резко заявил еврокомиссарам евродепутат от Франции Жордан Барделля.

Влиятельные враги России прекрасно понимают, что «Спутник V» и ликвидация пандемии «короны» резко повышает авторитет русского государства и российской науки в мире, а то и вынудит Нобелевский комитет наградить наших учёных за выдающиеся достижения в медико-биологических науках, чего давным-давно не бывало. И это – на фоне всё усиливающегося массового недоверия к западным фармацевтическим гигантам, к которым уже поворачиваются спиной такие перспективные рынки, как Индия и Латинская Америка.

Антипример, к чему приводит государственная политика «назло мамке уши отморожу», мы можем видеть у нас под боком на Украине, но это совсем уже клинический случай. А пока что угроза смерти от «короны» заставляет руководство ряда европейских государств не обращать внимания на окрики и угрозы административных кар еврочиновников и в одностороннем порядке заказывать миллионы доз «Спутника» у России, либо договариваться о лицензионном его производстве у себя дома.

И чем дальше Еврокомиссия с Европарламентом будут сдерживать вакцинацию и, тем самым, работать против благополучия своих граждан, тем больше государств последуют примеру Венгрии, Словакии, Хорватии, Италии и даже Польши, изучающей вопрос национальной иммунизации российской вакциной.

Собака лает, а «Спутник» набирает высоту!