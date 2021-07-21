Прививка от кризиса. Спасет ли Грузию «Спутник V»?

21.07.2021, Тбилиси, Леван Лежава

Пандемия, вызванная коронавирусом, продолжает оставаться актуальным вопросом в повестке дня у правительства любой страны. Грузия в этом отношении исключением не является.

Еще пару недель назад грузинское руководство, ссылаясь на суточные показатели распространения COVID-19 в республике, решило в одночасье отказаться от всех ограничений: открыли границы, убрали маски и комендантский час из повседневной жизни.

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Разумеется, вслед за этим событием в Грузию широким потоком хлынул поток иностранных туристов из Российской Федерации, Украины, Белоруссии, стран ЕС и т.д.

Пока иностранные туристы размещались на побережье Черноморского побережья Грузии и высокогорных уголках страны, то премьер-министр Ираклий Гарибашвили делал весьма амбициозные заявления, согласно которым Грузия в ближайшие годы обгонит экономический потенциал США. Парадокс, но в грузинской политике всяко бывает.

«Я хочу откликнуться на решение Международного валютного фонда, который поделился нашим прогнозом, и в этом году наш экономический рост, согласно их прогнозу, составит 7,7%. Повышен, ранее был до 3,5%, а их недавно скорректированный прогноз вырос до 7,7%. Поэтому мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы поддерживать этот позитивный, уверенный темп. Поэтому еще раз призываю наших граждан включиться в процесс вакцинации», — заявил Гарибашвили.

Все, вздохнули с облегчением. Вроде все миновало, Грузия зажила своей доковидной жизнью, а экономика, которая и без того находилась в плачевном, павшем состоянии развивается в обычном ритме, но, как говорится, не тут-то было. Возникает вполне закономерный вопрос, каким образом развивается грузинская экономика, если в стране ничего не производится, а показатели экспорта практически на нуле?

Руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе в беседе с журналистами сообщил, что в республике ухудшились все индикаторы, определяющие эпидемиологическую ситуацию. При этом, по его словам, Грузия уже перешла из «оранжевой зоны» в «красную», что является одним из поводов для тревоги.

«Мы сейчас примерно на том же уровне, что были на пике третьей волны, где-то 17 мая. Кроме того, сегодняшняя эпидситуация аналогична той, что была у нас в конце октября – начале ноября прошлого года, когда мы приближались к пику в конце ноября. Мы перешли в «красную зону» по всем индикаторам. До сих пор на карте Джона Хопкинса мы были отмечены оранжевым цветом, сейчас мы находимся в «красной зоне», что является одним из поводов для тревоги, необходимо принять соответствующие меры», – сказал Гамкрелидзе .

За прошедшие 24 часа в стране зафиксировали 2415 случаев COVID-19. 1391 случай выявлен в Тбилиси, в Аджарии – 202, в Имерети – 147, в Квемо Картли – 172, в Шида Картли – 90, в Гурии – 47, в Самегрело – Земо Сванети – 97, в Кахети – 149, в Мцхета-Мтианети – 67, в Самцхе-Джавахети – 40, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 13.

Сегодня процесс вакцинации в Грузии протекает в весьма вялой форме. Власти пытаются списать происходящее на туристов, которые отдыхают в Грузии, но, разумеется, проблема в ином – население республики просто не доверяет западным вакцинам (Sinovac, Moderna, Pfizer), предпочитая не становится подопытными кроликами. Ведь ни для кого не секрет, что в разных странах мира, применение вышеперечисленных вакцин уже привело к сотням летальных исходов, спровоцированных именно этими препаратами. К счастью, это не выдумки «российской пропаганды», а официально доказанные медицинские факты.

В соседней Армении кампания по вакцинации началась весной текущего года. В стране зарегистрирован лишь один препарат – «Спутник V», которую производит Россия.

Необходимо отметить, что сегодня ежедневный суточный прирост числа заразившихся коронавирусом в Армении колеблется в пределах от 90 до 130 случаев, а в Грузии от 2000 до 3000 тысяч.

Так, что что же заставляет грузинское правительство приобретать менее эффективную, осложненную тяжелыми последствиями и более дорогую вакцину Sinovac, Pfizer, Moderna и другие вместо менее дорогой и более эффективной вакцины «СпутникV»? Впрочем, все прекрасно понимают, что выбор препарата от грузинских властей не зависит. За них решили их заокеанские и евросоюзные хозяева, которым до грузинского народа просто наплевать.