«Привлечь к ответственности!» – Госдума осудила парламент Канады за чествование украинского эсэсовца

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Госдума приняла сегодня заявление в связи с поощрением украинского нацизма и неофашизма парламентом Канады, который в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского устроил овацию 98-летнему украинскому ветерану СС Ярославу Хунку.

Документ прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что совершил Зеленский вместе со своими дружками в парламенте Канады, должно подпасть под уголовное наказание. И его покровители за океаном должны эти уголовные дела возбудить. В Великой Отечественной войне 27 млн погибли, а сегодня те, кто их истязал, те, кто глумился, те, кто расстреливал, оказываются в президиумах, и им отдают почести. Поэтому давайте не только жестко осудим сам по себе поступок, но и потребуем, чтоб привлекли к ответственности», – сказал Володин.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий напомнил журналистам в кулуарах парламента, что еще в 50-е годы Канада с подачи Великобритании стала «крупнейшим убежищем для военных преступников», там было укрыто 9 тыс нацистов и создан Конгресс украинцев, который лоббировал оправдание дивизии СС «Галичина».

«Канада допустила совершенно вопиющий, давайте не будем говорить «преступление», но поступок, не имеющий ничего общего со здравым смыслом и человечностью. По сути дела, мы видим, что на парламентском уровне впервые в новейшей истории (я не беру резолюции ЕС и решения парламентов стран Балтии, где каждый год маршируют ветераны СС) впервые пригласили нациста на заседание. Сколько бы коллективный Запад ни надевал на себя различные маски, он остается подлым и лицемерным. Как в 30-годы прошлого века половина правительств Европы подстрекала Гитлера к походу на восток, так и сегодня многие западные лидеры готовы душу продать, чтобы руками укронацистских преступников нанести максимальный урон России», – сказал Слуцкий.

Он считает, что кровь нацистов течет в жилах канадских властей в прямом смысле этого слова. В качестве примера он привел действующего вице-премьера Канады Христи Фриланд, которая является внучкой редактора нацистской газеты «Краковские вести» Михаила Хомяка. Именно поэтому Оттава отказала России в выдаче пулеметчика, расстреливавшего жертв Хатыни, полагает лидер ЛДПР.

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая, в свою очередь, предложила в качестве следующего шага направить обращение в ООН для рассмотрения данного факта совершения международного преступления.

Получивший еще в июне прошлого года украинское гражданство российский журналист-иноагент Александр Невзоров поспешил заявить в американской соцсети, что заявление Госдумы не имеет смысла, потому что «скандал сдох».

«Как бы его ни пытались “надуть” путинские пропагандисты – “канадский парламентский скандал” со старичком из 1-ой Украинской дивизии, не прожил и пару дней. Во-первых: разобрались. Выяснилось, что и сам старикан уже не помнит, где служил и маршировал. Во-вторых – любой боец с “русским миром” сегодня будет удостоен овации в парламенте любой цивилизованной страны. Уж слишком большой мерзостью оказался этот “русский мир”», – написал Невзоров.

Однако уже через несколько часов стало известно, что слухи о смерти скандала оказались сильно преувеличены. Спикер палаты общин Канады Энтони Рот «с глубоким прискорбием подал в отставку».

«Я правильно понимаю «логику» заукраинца Невзорова? Получается, что «путинские пропагандисты» уволили канадского спикера?», – поёрничал политолог Владимир Корнилов.

Инициатором отставки Рота стала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Однако, судя по фото скандального заседания, она и сама аплодировала 98-летнему эсэсовцу вместе с Владимиром Зеленским и канадским премьером Джастином Трюдо.

«Из Рота сделали «козла отпущения», выведя из-под удара Трюдо и его соратников, среди которых, напомню, потомки коллаборационистов из ОУН-УПА. За нацистские лозунги «Слава Украине», которыми встречали Зеленского, никто не извинился», – возмущается официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем тг-канале.

С ней согласен глава «Россотрудничества» Евгений Примаков.

«Хлопали стоя и умилялись – все без исключения, уволили одного, кто вызвался отвечать. Как в дворовом футболе говорят: “заиграно!” — и бегут дальше. Вообще-то было бы правильно, если бы за Канадой закрепилось “А! Так это та самая страна, где ССовцу парламент овации устраивает!”, а не “хоккей” и “кленовый сироп”», – написал он.

«Канада. Лжецы. Весь кворум депутатов аплодировал гитлеровцу, а виноват один», – припечатал историк Модест Колеров.