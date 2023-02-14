«Привлечём разведку или скопируем» – эксперт о перспективах развития сложной электроники в РФ

Владимир Гладков.  
14.02.2023 22:21
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Экономика


Благодаря тому, что страны западного блока ввели против России и Китая санкции, РФ получила шанс выйти на рынок высоких компьютерных технологий.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил экономист и предприниматель Антон Любич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Благодаря тому, что страны западного блока ввели против России и Китая санкции, РФ получила...

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Ведущий поинтересовался, как России зайти на рынок компьютерных технологий, если единственная фабрика в мире, которая делает оборудование для производства микропроцессоров, это голландская.

«В любых прорывных направлениях конкуренция очень жёсткая. Мы не развивали в существенной степени электронику именно по этим причинам. Рынок был поделен, и это было очень дорогостоящим явлением.

На сегодняшний день мир проходит процесс от глобализации к регионализации. В условиях того, что Тайвань и Нидерланды присоединились не только к антироссийским санкциям, но и де-факто ввели санкции против Китая, создан огромный рынок из России, Китая, и дружественных им стран, которые будут ограничены в поставках чипов.

Соответственно, возникает рынок, который можно занять. Соответственно, возникает возможность инвестировать в это направление, и создать его. Это может быть сделано либо Китаем, либо Россией», – отметил Любич.

Экономист подчеркнул, что для получения необходимых технологий – Россия может прибегать к любым средствам.

«А уж, какое место в этой отрасли сыграет, например, разведка, или привлечение иностранных специалистов, или копирование каких-то технологий – это уже технические вопросы. Но то, что с экономической точки зрения возникла возможность для этого – факт», – резюмировал он.

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