Привычка подрывать мосты обернётся для ВСУ новыми котлами – военный эксперт

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Новости Украины

У ВСУ большие проблемы с понтонно-мостовыми переправами, в то время как ВС РФ ими снабжены в необходимом количестве.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Северодонецк, Лисичанск – огромная территория, которую мы полностью не контролируем и, в принципе, окружения нет. Да, дороги шоссейные, асфальтовые, грунтовые – перерезаны, их нет. Но техника-то вся тяжелая гусеничная, ну пошли они по полям, там же равнины. Почему считается, что перерезал дорогу – всё?» – спросил телеведущий Евгений Попов.

Преподаватель военного университета министерства обороны РФ Максим Казанин пояснил, что украинцы сами себе вредят, когда подрывают за собой мосты.

«Это как раз то, с чем мы столкнулись, и потом, если кто-то попытается войти из стран НАТО на территорию Украины, попытается заехать своей бронетехникой тяжелой. Поля, пересеченная местность не предполагает высокоскоростного передвижения. Только дороги с твердым покрытием. Здесь даже не самая проблема – поля, леса или еще что-то. Самая главная проблема вот этой части Украины – это огромное количество водных артерий и склонность ВСУ к подрыву мостов. Вроде они стараются себя обезопасить, отрезать нас, но получается, что и себя заодно отрезают, потому что не оставляют себе возможности для маневра. У них нет возможности для маневра, потому что нет подразделений понтонно-мостовых, понтонно-мостовых переправ, их уже на Украине нет, все, закончились. Есть они только у нас, в том количестве, в каком они нам необходимы», – объяснил эксперт.

«Особенно поражает американское решение выделить им катера и лодки резиновые. Вы серьезно? В таком нормальном вооруженном конфликте использовать надувные лодки?» – добавил Казанин.