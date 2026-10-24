«Прижали нас к стенке и шантажируют» – Лукьянов о «потеплении» отношений с Трампом

Максим Столяров.  
24.10.2026 20:02
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Санкции, США


Совершенно не случайно последнее время тема «Северного потока» всплывает в контексте американо-российских отношений.

Об этом в эфире RTVI заявил близкий к Кремлю политолог-международник Фёдор Лукьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«США поставили себя в очень выгодное положение, когда у них есть санкционный рубильник, при помощи которого они могут, грубо говоря, вырубить любой бизнес, любую отрасль. Например, вводятся санкции против «Лукойла», и всё: ты ничего не можешь делать на мировом рынке с этими активами, только как-то от них избавляться.

А дальше США, особенно сейчас при Трампе, в этих новых условиях ведут разговор о том, как мы им это отдадим. Я упрощаю, но по сути: с огромным дисконтом, по цене, которую они предлагают. Подход Трампа, он же предельно корыстолюбивый. У него национальный интерес формулируется в цифрах, не в каких-то вот общих категориях.

Считать это справедливым подходом? Нет, конечно. Ну как? Тебя прижали к стенке, а потом говорят: «Теперь давай поговорим о том, что у тебя есть». Но, с другой стороны, учитывая те обстоятельства, в которых мы находимся, и пока, к сожалению, никаких предпосылок к тому, что американская возможность это делать куда-то исчезнет, нету», – рассуждал эксперт.

«Поэтому я думаю, что разговоры об этом идут и по активам, не знаю, наших компаний нефтяных. Да и не случайно периодически всплывает тема «Северного потока» в этом контексте. Если, опять же, фантазировать, а что, плохо что ли, если США покупают это по какой-то бросовой цене? Это становится их актив.

Дальше они, например, покупают у России газ по той цене, о которой мы договорились, но под их диктовку. А в Европу продают по той цене, по которой они хотят. Например, тройной или двойной. И, в принципе, чего? Это вот и есть, собственно, подход к Трампа «Америка прежде всего», – добавил Лукьянов.

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English version :: Читать на английском «Прижали нас к стенке и шантажируют» – Лукьянов о «потеплении» отношений с Трампом

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