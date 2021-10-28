«Прижало»: Литва и Украина начинают закупки у «диктатора» Лукашенко

«Прижало»: Литва и Украина начинают закупки у «диктатора» ЛукашенкоНовости Украины
Отказ признавать победу на выборах Александра Лукашенко не помешал начать закупки электроэнергии в Белоруссии двум соседним странам – Литве и Украине. У Минска имеется избыток благодаря построенной Россией АЭС.
Об этом в эфире интернет-канала «Sputnik на русском» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам эксперта, Литва делает это через третьи страны, чтобы не нарушать собственное законодательство о санкциях против Белоруссии.
«Литва, которая на уровне закона приняла закон, что никогда не будет покупать белорусскую электроэнергию после запуска атомной станции, сейчас через Латвию стыдливо начинает закупать белорусскую электроэнергию. Ну, потому, то такое время – либо ты совсем должен отключать потребителей, либо ты помолчишь немножко по поводу этих запретов и, все-таки, купишь электроэнергию.
Это пример того, что политизация энергетики ни к чему хорошему не приводит. То есть, ты всегда будешь платить за это.
То же самое с Украиной происходит. Ну, вы хотите отключиться – отключайтесь, у вас из Европы будет просто дороже покупать. Там вы можете покупать электроэнергию, но надо вложить деньги в создание сетей.
Рассчитывать на то, что ты будешь экспортировать электроэнергию в Европу Украине тоже не приходится, потому что она энергодефицитная страна. И ситуация все хуже и хуже становится», – заявил Юшков.
По его словам, Белорусская атомная электростанция изначально строилась для того, чтобы производить энергию на экспорт:
«Они строили изначально его как экспортно ориентированный проект, не зря он стоит на границе буквально с Литвой, потому что Литва – энергодефицитная страна, и раньше ту же самую газовую электроэнергию Белоруссия туда поставляла.
Ну сейчас, как «прижало», мы видим, что неким транзитом, взаимозачётом через Латвию электроэнергия белорусская, все-таки, уходит и в Литву, и в страны Прибалтики, и с 1-го ноября возобновятся поставки на Украину электроэнергии белорусской. То есть, в этом плане нормально интегрировалась атомная станция, продолжает работать, и второй энергоблок будет достроен».
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