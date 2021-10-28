«Прижало»: Литва и Украина начинают закупки у «диктатора» Лукашенко

Отказ признавать победу на выборах Александра Лукашенко не помешал начать закупки электроэнергии в Белоруссии двум соседним странам – Литве и Украине. У Минска имеется избыток благодаря построенной Россией АЭС.

Об этом в эфире интернет-канала «Sputnik на русском» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Литва делает это через третьи страны, чтобы не нарушать собственное законодательство о санкциях против Белоруссии.

«Литва, которая на уровне закона приняла закон, что никогда не будет покупать белорусскую электроэнергию после запуска атомной станции, сейчас через Латвию стыдливо начинает закупать белорусскую электроэнергию. Ну, потому, то такое время – либо ты совсем должен отключать потребителей, либо ты помолчишь немножко по поводу этих запретов и, все-таки, купишь электроэнергию.

Это пример того, что политизация энергетики ни к чему хорошему не приводит. То есть, ты всегда будешь платить за это.

То же самое с Украиной происходит. Ну, вы хотите отключиться – отключайтесь, у вас из Европы будет просто дороже покупать. Там вы можете покупать электроэнергию, но надо вложить деньги в создание сетей.

Рассчитывать на то, что ты будешь экспортировать электроэнергию в Европу Украине тоже не приходится, потому что она энергодефицитная страна. И ситуация все хуже и хуже становится», – заявил Юшков.