Прижать релокантов: в ОДКБ заявили об объединении усилий по защите от иноагентов
Многие агенты западного влияния, лишившись возможности работать на территории РФ, бегут в русскоязычные страны СНГ, и вредят оттуда.
Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил ответственный секретарь ПА ОДКБ Сергей Поспелов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Для нас принципиально важно, чтоб защита электоральных процессов была не только на территории РФ, но и на территории всех стран ОДКБ. Потому что, куда сегодня может уехать актор с иностранным влиянием? Он уезжает в русскоговорящую страну, оттуда продолжает свою деятельность.
И мы должны понимать, что если хотим защитить своё информационное и электоральное поле, то в этом же пространстве такие же акторы должны получить точно такой же отпор», – сказал Поспелов.
Он подчеркнул, что в странах ОДКБ уже принимаются законы, которые станут основой общей системы защиты.
«Поэтому наша задача – совместная защита электоральных процессов. Она рассматривается как важнейшая задача всех делегаций, входящих в Парламентскую ассамблею ОДКБ.
В рамках Парламентской ассамблеи ОДКБ нами были в прошлом году приняты рекомендации по совершенствованию законодательства в области защиты электоральных процессов и суверенитета в государствах-членах ОДКБ. Это модельный закон, который станет основой для создания электорального суверенитета в странах ОДКБ», – добавил чиновник.
Спасибо!
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