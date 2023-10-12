Прижать релокантов: в ОДКБ заявили об объединении усилий по защите от иноагентов

Многие агенты западного влияния, лишившись возможности работать на территории РФ, бегут в русскоязычные страны СНГ, и вредят оттуда.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил ответственный секретарь ПА ОДКБ Сергей Поспелов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас принципиально важно, чтоб защита электоральных процессов была не только на территории РФ, но и на территории всех стран ОДКБ. Потому что, куда сегодня может уехать актор с иностранным влиянием? Он уезжает в русскоговорящую страну, оттуда продолжает свою деятельность.

И мы должны понимать, что если хотим защитить своё информационное и электоральное поле, то в этом же пространстве такие же акторы должны получить точно такой же отпор», – сказал Поспелов.