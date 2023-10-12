Прижать релокантов: в ОДКБ заявили об объединении усилий по защите от иноагентов

Владимир Гладков .  
12.10.2023 18:13
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Общество, ОДКБ, Политика, Политические диверсии, Россия, Украина, экстремизм


Многие агенты западного влияния, лишившись возможности работать на территории РФ, бегут в русскоязычные страны СНГ, и вредят оттуда.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил ответственный секретарь ПА ОДКБ Сергей Поспелов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие агенты западного влияния, лишившись возможности работать на территории РФ, бегут в русскоязычные страны...

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«Для нас принципиально важно, чтоб защита электоральных процессов была не только на территории РФ, но и на территории всех стран ОДКБ. Потому что, куда сегодня может уехать актор с иностранным влиянием? Он уезжает в русскоговорящую страну, оттуда продолжает свою деятельность.

И мы должны понимать, что если хотим защитить своё информационное и электоральное поле, то в этом же пространстве такие же акторы должны получить точно такой же отпор», – сказал Поспелов.

Он подчеркнул, что в странах ОДКБ уже принимаются законы, которые станут основой общей системы защиты.

«Поэтому наша задача – совместная защита электоральных процессов. Она рассматривается как важнейшая задача всех делегаций, входящих в Парламентскую ассамблею ОДКБ.

В рамках Парламентской ассамблеи ОДКБ нами были в прошлом году приняты рекомендации по совершенствованию законодательства в области защиты электоральных процессов и суверенитета в государствах-членах ОДКБ. Это модельный закон, который станет основой для создания электорального суверенитета в странах ОДКБ», – добавил чиновник.

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