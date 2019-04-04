Прижатые к стенке порохоботы бьют рекорды лжи и нетерпимости – волонтер ВСУ

04.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Отчаянно пытаясь спасти остатки рейтинга своего шефа Петра Порошенко, пропагандисты-порохоботы распространяют фейковые сообщения о том, что будто бы в сдаче ДНР города Дебальцево на Донбассе виноват лидер гонки Владимир Зеленский, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил известный волонтер ВСУ и экс-кандидат в президенты Юрий Касьянов.

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“Зеленский – не мой президент. Хотя бы потому, что он собирается договариваться, а не драться. Но и Порошенко никогда не был моим президентом. Потому, что он дерётся только на словах, а на деле сдаёт Украину. Как сдал Дебальцево, потеря которого – прямое следствие его военной политики, кадровой политики, и личной трусости. Но теперь, оказывается, оккупированное Дебальцево – это пример того, что будет с Украиной при президенте Зеленском! Точно в русле геббельсовской пропаганды, учившей, что чем нелепее ложь – тем быстрее в неё поверят… Прижатые к стенке порохоботы бьют рекорды лжи и нетерпимости, насаждают ненависть, разделяют людей, и тянут страну в пропасть гражданской войны”, – написал Касьянов на своей страничке в соцсети.

К своей записи Касьянов прикрепил скриншот распространяемого в Сети порохоботами фейка.

В комментариях под записью Касьянова разочарованные и обозленные сторонники Майдана не скрывают своих эмоций:

“Прохоботы! идите уже нахрен, со своими мародерами и коруционерами жалобными стонами! Не тридцать процентов против вашего афериста а 85% если не больше. Куда бежать будете? в московию или приднестровье? Готовьте чемоданы!”, – пишет пользователь Ярослав Высочин.

“Для парашонки предстоящий второй тур выборов – вопрос жизни. До 21 апреля будет колоссальный вброс говнофейков, страшилок и пр”, – уверена пользователь Тetiana Vasiliadi.

“Атака на Дебальцево была нарушением только что подписанных в Минске соглашений. Почему президент слова ни сказал о том, что подписанные неделю назад соглашения уже нарушают? Почему не вели экстренные встречи с западными нашими партнерами по этому поводу, раз порох такой хороший дипломат? Или может Дебальцево отдали тогда в Минске к “днр”, а нам сообщить забыли?”, – возмущается пользователь Yarik Rodriguez.

“Если Янукович делил страну пополам, то Порошенко умудрился провести линию раздела и среди патриотично настроенных граждан страны”, – пишет пользователь Щербаков Игорь.