Приднестровье считает угрозой своей безопасности сближение Молдовы с НАТО

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Де-факто Молдова и Приднестровье являются равными сторонами переговорного процесса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.

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Он не согласился с экс-президентом Игорем Додоном, назвавшем ситуацию вокруг Приднестровья «внутренним конфликтом».

«Отмечу, молдавско-приднестровские отношения — это не внутренний конфликт Молдовы, это международный конфликт, в котором есть международный механизм урегулирования, действует межгосударственная миротворческая операция при ведущей роли России. Поэтому здесь политизация этой темы даже в таком простом, казалось бы, вопросе, на мой взгляд, контрпродуктивна. Нужно реально смотреть на вещи: де-факто Молдова и Приднестровье — равные стороны переговорного процесса, равные субъекты, и наш диалог ведется на международном уровне», – сказал Игнатьев в интервью «Известиям».

Он против вывод российского миротворческого контингента из республики.

«Миротворцы — уже неотъемлемая часть того политического ландшафта, который сложился на протяжении 30 лет в отношениях Молдовы и Приднестровья», – подчеркнул министр.

Он обратил внимание, что Молдова активно сближается с НАТО.

«На доктринальном и военном уровнях Молдова фактически адаптирована под все необходимые стандарты альянса. На практическом уровне, я думаю, нет офицеров среднего и высшего звена, которые не проходили бы специальные курсы подготовки также по натовским стандартам. Стратегический план развития Вооруженных сил Молдовы подразумевает до 2030 года переход на них, на абсолютно контрактную армию. Все эти процессы происходят здесь и сейчас. Финальный элемент, на мой взгляд, который просто уже делает очевидными и понятными тенденции, — получение натовского вооружения в таком массовом выражении. Недавно Германия поставила бронетранспортеры «Пиранья». Молдова активно вооружается натовским оружием. Это та реальность, в которой мы существуем. Для Приднестровья, конечно, это угроза безопасности, потому что Молдова — сторона конфликта, и он не урегулирован», – резюмировал Игнатьев.