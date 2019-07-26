Признает ли Россия геноцид югоосетин Грузией?

26.07.2019, Москва, Александр Ростовцев

19 июля парламент Республики Южная Осетия обратился с ходатайством к правительству России о признании событий 1920 года геноцидом осетин со стороны националистического режима квазигосударства Грузинская демократическая республика.

Эта инициатива прозвучала резонансным откликом на чуть раньше сделанное заявление президента России, публично озвучившего собственную интерпретацию истории осетино-грузинского и грузино-абхазского конфликтов.

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Путин назвал события 1918 года в Абхазии и 1920 года в Южной Осетии геноцидом, возложив ответственность на тифлисское правительство меньшевиков, но и на сталинскую национальную политику в автономиях Грузинской ССР.

Последнее спорно, поскольку сталинская национальная политика не предполагала ущемления прав осетинского населения в Советской Грузии, а вспыхнувшие в начале «святых девяностых» вооружённые конфликты в Абхазии и Южной Осетии были напрямую связаны с авральной ликвидацией единого государства кучкой беловежских заговорщиков, чего никто не мог предвидеть не только в 1920-е, но и в последующие годы существования СССР.

Однако, если оценивать досоветскую и постсоветскую политику Грузии по отношению к Южной Осетии и осетинам как этносу, то она примечательна своей гнусной последовательностью.

Один из отрядов грузинских карателей, задействованных в Южной Осетии

Даже поверхностное ознакомление с событиями в Грузии в 1918 – 1920 годах и сопоставление их с сегодняшними реалиями этой страны говорит о том, что в 1991 году грузины получили независимость только ради того, чтобы откатиться на десятилетия назад, к строительству «Грузии для грузин», от какового захватывающего занятия их оторвали клятые московские большевики.

Как и сто лет назад, так и сегодня наиболее гиперактивные пассионарии Сакартвело дурниной носятся и не знают, в какое место приткнуть понтовый, но бессмысленный, как кольцо в нос, «европейский вектор развития» Грузии. Как и раньше, идёт борьба с русским языком – сто лет назад грузинские меньшевики пытались красиво заменить Великий и Могучий на французский как международный.

По-видимому, чтобы легче было евроинтегрироваться. Неграмотные грузинские крестьяне, в массе своей и по-русски-то плохо говорившие, оценили бы повальный переход на куртуазные «пардон, мадам» и «силь ву пле».

Как и прежде, Грузию сотрясают припадки дикого «ягрузинства» и лишенческого комплекса «древнего и мудрого царства, ликвидированного русскими царями».

Как только распалась Российская Империя, национально-озабоченная грузинская интеллигенция предприняла яростные попытки физической ликвидации юга Осетии. Когда распался Советский Союз, в составе которого Грузия каталась, как сыр в масле, её идейные последыши ринулись по дороге, устланной теми же граблями.

В 1920 году Грузия была как никогда близка к полной ликвидации Южной Осетии. Поводом для репрессий стало самое массовое с момента распада Российской империи осетинское восстание против антантофильского режима тифлисских меньшевиков.

Осетины, поддержанные российскими большевиками, требовали воссоединения своей территории с РСФСР, каковое требование шло вразрез с интересами реаниматоров «Великой Грузии, как члена большой европейской семьи народов».

Меньшевистское правительство Грузии, развязавшее этнические чистки 1920 года

Восстание дорого обошлось малому народу южных осетин: тысячи убитых и замученных людей (от 5 до 15 тысяч по разным источникам), почти 30 тысяч беженцев и депортированных. Результат – очищенная от «нежелательного этноса» территория, где стали пускать корни грузинские переселенцы, получавшие «подъёмные» в виде брошенного осетинами имущества.

Существует удивительный по своей откровенности и цинизму документ – «Постановление переселенческой комиссии грузинского правительства о выселении осетин от 17 июля 1920 года». Общий стиль и основная идея его полностью совпадают с аналогичными документами нацистской Германии, вроде печально знаменитого плана «Ост» и прочих «шедевров» людоедской бюрократии Третьего Рейха, направленных на «окончательное решение» национальных вопросов на оккупированных территориях.

Документик во многом напоминает план гитлеровского огерманивания Прибалтики. В нём можно найти и «очистку территории от нежелательного элемента», и сортировку осетин на «лояльных и нелояльных».

Согласно планам тифлисских «великогрузин», большинство осетинского народа планировалось либо уничтожить, либо выдворить за пределы «европейской» Грузии. Оставшееся меньшинство должно было быть быстро и эффективно ассимилировано, так что юг Осетии становился моноэтнично грузинским.

Программа выселения осетин была важной составляющей частью этнических чисток, осуществленных Грузинской демократической республикой в 1920 году в Южной Осетии.

Для наглядности приведем наиболее характерные цитаты из открытых источников:

«В опустевшие осетинские села меньшевистское правительство переселило грузинских горцев-мохевцев. Вооруженные и спровоцированные мохевцы, воспользовавшись всем добром, оставленным эмигрировавшим осетинским населением, продолжали грабить и чинить насилия над оставшимися стариками и женщинами. На укрывшихся в лесах осетин-беженцев устраивались специальные облавы».

Из «Краткого очерка истории Автономной области Юго-Осетии», 1931 г.

«Ныне часть осетин выселяется на север, а часть, лояльно настроенная, остается в наших пределах и вот теперь-то проявляется настоятельная необходимость в присылке того административного аппарата, о котором я вас просил в своем первом докладе. Скорое прибытие названного аппарата нужно для того, чтобы… помочь вновь прибывающим в этот район грузинам».

Из доклада главнокомандующего грузинской армией генерала Кониева (Кониашвили).

«Теперь после этих «великих подвигов» Рамишвили (Ной Рамишвили – тогдашний министр иностранных дел правительства Грузии) объезжает разоренные места и, проливая крокодиловы слезы, заполняет пустоту переселением туда крестьян-грузин из Рачинского, Озургетского и Душетского уездов».

Газета «Горская беднота», №3, 25 августа 1920 года.

«Грузинская Республика изгнала южных осетин и будет гнать их дальше в тот социалистический рай, куда они стремились. Как же мы можем оставить на своей земле народ, подлежащий уничтожению!».

Из грузинской Газеты «Эртоба».

Или вот, выдержка из вышеупомянутого документа грузинского правительства 1920 года, в котором расписано, как именно должно происходить «окончательное решение осетинского вопроса».

«Выселяемым осетинам разрешается забрать одну арбу, одну корову, одну лошадь, двух быков, необходимый провиант, постель и всю домашнюю утварь, если таковые у них имеются.

В Мсхлебах и Джавах с окрестностями (Джава, Безанта, Кашиата, Жижойта, Тонтобети, Гобех-Рах, Земо-Тонтобет, Квемо-Тонтобет, Корсевы, Шушита, Ниния, Бузала и др.) не должно быть оставлено ни одного осетина даже из имеющих от уполномоченного правительства соответствующее удостоверение на проживание в пределах республики Грузии, за исключением тех, которые получат на это особое от уполномоченного правительства решение.

Переселенцам грузинам разрешается в тех районах, где они поселятся, собрать скот, оставшийся в селах без хозяина и, зарегистрировав его, держать для правильного распределения через посредство переселенческой комиссии между ними».

Цхинвал, 1920 год

В современной Грузии репрессии против осетин оправдывают тем, что «с 1918 года правительство в Тифлисе восстанавливало суверенные права Грузии на территориях, с XIX века находившихся под владычеством России, в том числе в исконно-грузинской земле Шида Картли, населённой осетинами». «Восстанавливать суверенные права Грузии мешали осетинские мятежники, которых использовали московские большевики».

Как водится у «великогрузин», осетинам в принципе отказано иметь национальные интересы и родную землю. «Южной Осетии не существует». И, проводя параллели, «Южная Осетия либо грузинская, либо безлюдная!».

В общем, чаянья граждан ограниченно признанной Республики Южная Осетия понятны. Трагедия, произошедшая сто лет назад, давно осмысливается осетинским сообществом, а сдать в архив её не позволяют время от времени предпринимаемые попытки «великогрузин» довести грязное дело предшественников до логического завершения.

Из официального обращения Цхинвала к Москве вряд ли последует признание событий 1920 года в качестве геноцида. В России, как и во многих других странах, с большой осторожностью относятся к юридически обязывающим обвинениям в геноциде, поскольку в мире обязательно найдутся невменяемые режимы, готовые обратить это же оружие против России. Тем более, что в грузинском парламенте, сразу после проигранной августовской войны 2008 года, принялись лихорадочно стряпать дело о «черкесском геноциде». В том смысле, что грузинские политиканы собрались «отблагодарить» Россию клеветническими нападками и выколачиванием извинений за помощь и защиту грузинского народа от набегов горцев во время длительной Кавказской войны в XIX веке.

В настоящее время официальный Тбилиси наверняка не рискнёт заново тормошить это тухлое дело, если только совсем уж не прижмёт безнадёга, однако стараниями саакашистов термин «геноцид черкесов» введён в политико-правовой оборот и напоминает заложенную без фитиля мину, ждущую случая рвануть.

Так вот, хотя заявление Путина, пусть даже сделанное неофициально, как личная оценка, является сигналом Тбилиси, что России тоже есть, что ввести в политико-правовой оборот и разбавить томный вечер в случае следующего резкого похолодания со страной мимоз и чахохбили.