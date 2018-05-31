Признает ли Ватикан российский Крым? – новая интрига

31.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Правительство Севастополя сегодня передало здание детского кинотеатра «Дружба» (бывший костел, частично разрушенный в годы Великой Отечественной войны) в собственность местной религиозной организации «Приход святого Климента Римской католической Церкви в Севастополе».

Католики почти 20 лет добивались такого решения при Украине, однако тогда к ним было настороженное отношение из-за союза УГКЦ с украинскими националистами. Теперь ситуация изменилась.

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Католики проводят молебен у здания кинотеатра в 2015 году

«По сути дела, восстановлена справедливость по отношению к религиозной организации. В каждом городе РФ был период, когда из кинотеатров восстанавливались храмы и передавались Церкви, это было в 90-х годах прошлого века. Последние годы здание кинотеатра «Дружба» простаивало и не использовалось», – сказал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», в 2011 году сессией горсовета было принято решение отказать католикам в передаче здания. Против передачи здания высказывались фракции коммунистов и «регионалов» в городском совете, а также пророссийские общественные организации.