10.06.2018, Киев, Игорь Петров
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Политика, Пропаганда, Украина

Признайте нас жертвой агрессии и дайте денег – крик души украинской депутатши


Европа выделяет Украине слишком мало финансовых средств, не признает конфликт на Донбассе российской агрессией и называет Украину «буферной зоной».

Об этом на ІІ Межпарламентской конференции «Грузия, Молдова и Украина: усиление межпарламентского компонента регионального и безопасности сотрудничества и развитие взаимодействия с ЕС и НАТО» заявила заместитель председателя Комитета по вопросам европейской интеграции Верховной Рады Мария Ионова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начиная с 2014 года, для Украины выделили 2 миллиарда 800 миллионов, но для Греции – 200 миллиардов, и что, они там страдают? Я понимаю, мы не член ЕС. Но мы потеряли 20% территории, более 20% экономики. Мы проводим реформы, 5% нашего ВВП идет на военные силы, на их реформирование”, – сказала депутат.

Она надеется, что свою роль в вопросе бюджетного планирования сыграет Восточное партнерство и даст результаты.

“Недавно мы также слышали, что есть внутренний конфликт, а не российская агрессия. Мы все еще слышим о том, что мы – страны буферной зоны, что мы – не Восточная Европа. Я хочу подчеркнуть, что мы – страны Восточной Европы, мы – не буферная зона. Мы просим европейских политиков использовать верную терминологию», – потребовала Ионова.

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