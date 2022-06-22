«Признаки агрессии»: в Москве ужесточают риторику в адрес Литвы

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Запрет Литвой транзита значительной части товаров в Калининградскую область имеет признаки агрессии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов.

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Он считает, что безопасность и условия для нормального экономического развития Калининградской области будут обеспечены при любых обстоятельствах.

«Это не конфликт с Калининградской областью, а конфликт между Россией и непорядочным противоправным поведением ЕС и Литвы в частности. Причем, этот конфликт имеет признаки агрессии. Потому что речь идет о перемещении грузов с территории РФ на ее территорию, это не просто транзит. Причем понимание этого было достигнуто в соглашении ЕС и РФ 11 ноября 2002 года», – сказал сенатор «Известиям».

По его словам, то, что сейчас происходит, обязательно нужно разъяснять жителям региона, чтобы у них не было паники, а такие действия обязательно должны получить не просто оценку, а ответ со стороны России.

В свою очередь замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что запрет транзита был организован, чтобы отвлечь внимание России от Украины.

«Не думаю, что Россия из-за этих действий Литвы будет что-то предпринимать. Реакция будет спокойной. Это не значит, что России это безразлично. Просто в условиях военной операции на Украине есть стремление не расширять конфликтное пространство. Поэтому, с одной стороны, мы увидели достаточно жесткое заявление МИДа, а с другой — прагматичное заявление губернатора Калининградской области, который реально представляет объемы поставок запрещенных товаров, возможности морского флота. Глава субъекта уже сказал, что всё это будет перевезено на кораблях. То есть он не стал драматизировать ситуацию», – отметил Жарихин.

Впрочем, он добавляет, что такие действия со стороны Литвы в Москве, конечно, запомнят.