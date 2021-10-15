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15.10.2021 12:21 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Газ, ЕС, Россия, Энергетика
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«Признаков манипуляции нет». Еврокомиссия встала на сторону «Газпрома»

Российская компания «Газпром» выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз в полном объеме,...

Российская компания «Газпром» выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз в полном объеме, признаков манипулирования ценами на газовом рынке нет.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил заместитель главы Европейской комиссии Франс Тиммерманс в интервью болгарскому телеканалу bTV.

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«Россия выполняет свои договоры по поставкам газа, у нас нет причины считать, что она оказывает давление на газовый рынок и им манипулирует. Но спрос на газ на мировом уровне огромен. Есть проблемы в Китае, и Россия старается доставить максимальные количества газа, в том числе и туда. Но нет причин считать, что Россия манипулирует рынком газа», — приводит словам Тиммерманса «Коммерсант».

Ранее глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст направил запрос немецкому правительству с просьбой прояснить, вызван ли рост цен на газ в Европе несоблюдением Россией своих контрактных обязательств.

Примечательно, что в ответе властей германии  говорится, что у правительства нет сведений о несоблюдении российскими поставщиками энергоресурсов своих обязательств. Нехватка газа объясняется опустевшими хранилищами и тем, что поставки СПГ были перенаправлены на азиатский рынок с более высокими ценами.

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