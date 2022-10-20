«Признали террористов!»: Молдове предрекли потерю белорусского рынка
Парламент Молдовы создал сегодня «группу по поддержке демократической Беларуси».
По этому поводу на заседание был приглашен представитель самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской – Анатолий Лебедько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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За создание группы голосовали только представители правящей партии PAS. В своих выступлениях они назвали власть в Белоруссии «варварско-полицейским режимом, воюющим против собственного народа», «сторонниками агрессии», «диктаторским тоталитарным режим Лукашенко», а Тихановскую величали «представителем свободного народа».
Анатолий Лебедько
Больше всех отличилась депутат PAS Дойна Герман.
«Слава Украине! Жыве Беларусь», – так она закончила свою речь.
Дойна Герман
Оппозиционных депутатов это крайне возмутило.
«Вы можете себе представить, чтобы Республика Беларусь признала оппозиционеров, которые недавно митинговали у нас на площади, и создала с ними группу дружбы. Или группу дружбы с Приднестровьем. В фантастических снах Беларусь никогда такого не сделает. Получается, мы идем против официального государства. Сегодня у Молдовы с Беларусью стабильные отношения, которые в условиях кризиса в Европе следовало бы поддержать. Ваше желание создать “коалицию” с белорусской оппозицией выглядит как абсолютно неадекватный и непродуманный шаг.
Это ставит под вопрос дипотношения между Кишиневом и Минском. Если вы решили признать террористов из “демократической Беларуси”, может, пойдете дальше. Создадим группу дружбы с боевиками ИГИЛ. У них аналогичные методы управления государством. Они так же были выращены Западом, фактически, ваши братья», – заявил депутат Александр Нестеровский.
Его коллега Василий Боля напомнил, что в молдавской парламенте уже есть группа дружбы с Республикой Беларусь.
«А что мы сейчас будем делать с нашими дипломатическими отношениями с Республикой Беларусь? Разрывать их? Мы тут так дойдем скоро до признания Косова. Мы не собираемся портить отношения с белорусским народом — настоящим другом и экономическим партнером нашей страны», – сказал Боля.
«Вы бы разобрались со своей страной, в частности, с рабочей группой парламента и Народного собрания Гагаузии, где блокируются любые инициативы. Вы внутри своей страны разобраться не можете, а хотите влезть в отношения власти и граждан другой страны. Может, ещё Тайванем займётесь или Сирией, Каталонией?! Вы как заблудившийся человек в трех соснах Белоруссии. Народ Молдовы и народ Белоруссии всегда были, есть и будут братьями», – заявил депутат Александр Суходольский.
Обратили внимание на сегодняшнее решения и в Белоруссии.
«Ситуацию по вину надо пересмотреть. Пусть Тихановская покупает. Оставить только квоты для производителей из Гагаузии и бизнеса, который нам рекомендуют дружественные политические силы Молдовы. Напомним, что ранее режим Санду воздерживался от контактов с преступной группировкой Тихановской. Однако “папенька не велел”, и в этом году встреча между двумя “женщинами – лидерами” всё же состоялась на полях конгресса Европейской Народной Партии», – написал политолог Александр Шпаковский.
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