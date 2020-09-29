Признание Арменией Нагорного Карабаха только на руку НАТО – эксперт

29.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Включение Нагорного Карабаха в состав Армении приведет к полному переформатированию статуса НАТО, что откроет двери для североатлантического альянса перед Грузией и Украиной

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил проживающий в Германии политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это на руку НАТО. Вдруг Армения признает Нагорный Карабах, то следующим шагом будет признание возможности Грузии и Украины вступить в НАТО, и всё! Это очень связано, они скажут: если это произойдет и это происходит, и одна страна принимает другую страну, не имеющую юридического статуса, фактически попадает в поле оборонное России. В статусе НАТО, это связано со статусом НАТО, в НАТО невозможно принимать те страны на территории, которых имеются конфликты.

Если Армения принимает Нагорный Карабах и входит в зону защиты России, то тогда Запад и НАТО имеют полное основание говорить: если вы поступаете так, то мы поступаем так. Таким образом, Эрдоган строит базу там, где он хотел с Азербайджаном, НАТО принимает решение по приему Украины и Грузии, если они подают такие заявления. Любые фантастические решения принимаются и решаются в течение двух дней», – сказал Сосновский.