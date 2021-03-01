Признание белорусского оппозиционера: «Ненависть сжирает нас изнутри»

01.03.2021, Москва, Елена Острякова

Эмоциональное состояние сторонников белорусской оппозиции крайне негативное. Люди разочарованы в протесте и ненавидят все вокруг.

Об этом на youtube-канале «Беларусь за перемены» заявил советник самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской Франак Вячорка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое главное, чего сейчас не хватает, – позитива и вдохновения. Единственное чувство, которое у нас осталось после шести месяцев противостояния, – это ненависть к режиму, «ябатькам», силовикам, нашим лидерам, к тем, кто уехал, к тем, кто остался. Это ненависть сжирает нас изнутри. То, что нас объединяло в августе- сентябре: любовь, взаимоподдержка, дружба, – от этого мало чего осталось, потому что эмоциональное поле сожжено. Нужно искать позитив. Позитива нету. Лукашенко все забрасывает чернухой. Эту чернуху надо исключать из своей жизни и перестать ее тиражировать», – сказал Вячорка.

Сейчас штаб Тихановской пытается мобилизовать людей на новую акцию протеста 25 марта. Это так называемый «День Воли» – годовщина провозглашения Белорусской народной республики в 1918 году в условиях немецкой оккупации. Республика просуществовала всего несколько месяцев. День воли отмечает только крайне националистическая белорусская оппозиция, большинству населения «праздник» чужд.

Но массовая акция может сорваться не только поэтому. Белорусские националисты настаивают, что выходить нужно именно 25 марта. Но пообтрепавшийся актив Беломайдана привык к «протестам выходного дня». Штаб Тихановской из Вильнюса не в состоянии координировать акцию.