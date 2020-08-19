19.08.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Донбасс, Крым, майдан, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Украина
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Признание боевика АТО из Белоруссии: «Мы идём по стопам Крыма и Донбасса»


Гражданин Белоруссии, а ныне боевик «ООС» с позывным «Сябр» рассказал, что если в его стране состоится референдум, то подавляющее большинство граждан проголосуют за Россию.

Соответствующую видеозапись опубликовал в своём Telegram-канале  одиозный украинский пропагандист Андрей Цаплиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас 90% СМИ российские. И люди видят ту сторону медали, которую показывала Россия. Вот ко мне приезжала мать, когда ещё умер Моторола, и спрашивала: «А что, у вас герой Украины умер?». Я отвечаю: «У нас много хлопцев, чуть ли не каждый день умирают. Кто конкретно – позывной, или имя?» Она говорит: «Гиви».

То есть, в Белоруссии показывают, что герой Гиви умер, и уже настраивают людей, что эти люди и есть герои. Хотя это не является истиной.

А сама по себе ситуация очень плачевная. У нас большая часть, если будут какие-то референдумы, то проголосуют за Россию. Мы идём по стопам Крыма и Донбасса», – рассказал он.


«Надеюсь, «Сябр», сейчас появилась надежда на перемены в твоей стране, и ты вскоре сможешь поехать домой. Увидеть маму. Как свободный человек. Не скрываясь от КГБ», – с надеждой прокомментировал украинский националист.

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