Признание депутата Рады: Украина захвачена международными преступниками

14.08.2020, Киев, Максим Карпенко

За последние пять лет из Украины в пользу западных аферистов было выведено порядка ста миллиардов долларов.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший замгенпрокурора Украины, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кузьмина, после госпереворота 2014 года Украина была фактически оккупирована Западом, который назначил на ключевые посты во власти своих ставленников.

«Украина захвачена, фактически оккупирована международными преступниками. У нас страна является жертвой и все ее граждане являются жертвами этой оккупации. Страну украли у народа международные аферисты в сговоре с украинскими олигархами, захватили страну в 2014 году, совершив кровавый государственный переворот. Вот они тогда захватили все государственные посты, расставили туда своих людей, потом они взяли под контроль финансовые потоки, направили их в собственные карманы, потом вывели их в офшоры и присвоили.

Таким образом за последние пять лет они вывели из Украины более ста миллиардов долларов, и присвоили их, разделив с американскими мафиози, с американскими мошенниками в пропорции 70% американским мошенникам, 30% нашим аферистам», – заявил Кузьмин.