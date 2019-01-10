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10.01.2019, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Украина
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Признание экс-командующего ВМСУ: Украинская база на Азове – это блеф

У Украины нет возможностей для создания военно-морской базы на Азовском море. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил Сергей Гайдук, экс-главнокомандующий ВМС Украины (2014-2016 годы), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо видеть грань между популистскими заявлениями и реальными действиями. Не надо вводить в обман наше общество. За пять почти лет войны мы лишь в декабре прошлого года сформировали морскую доктрину Украины, которая писалась еще в 2016 году. У нас нет государственной программы судостроения. О каком судостроении можно говорить, о каком наполнении реальными силами национального флота можно говорить?

То, что передают нам американцы, эти катера, появятся лишь в конце этого года. А нужно уже сейчас. Мы должны провести размежевание между популистскими заявлениями и реальными действиями. А мы за пять-шесть лет построили на «Кузне», на Рыбальском (полуострове в Киеве) всего шесть малых бронированных артиллерийских катеров два из которых по суше переместили на Азов, два находятся в плену и два осталось на Черном море.

Возникает вопрос: каким образом, за счет каких сил и средств формировать военно-морскую базу, как обезопасить судоходство на Азове?» – сказал украинский адмирал.

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