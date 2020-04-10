10.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Признание Гордона: Украина беззастенчиво грабила Крым




Подавляющее большинство жителей Крыма все годы пребывания полуострова под властью Украины хотели воссоединения с Россией. Об этом в эфире своего видеоблога заявил известный украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Гордона, Украина грабила и разоряла полуостров, предоставляя крымчанам основания для ухода в состав РФ.

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«Была ли причина у крымчан в 2014-м году проголосовать за присоединение АРК к России, независимо от «зеленых человечков»? Откровенно – да, была, конечно. Крымчане, может, не большинство подавляющее, но жители Севастополя, многие жители Южного берега Крыма, безусловно, хотели все эти годы в Россию, многие из них являлись и этнически русскими, и русскими людьми, которые просто были военными пенсионерами, которые переселялись после выхода на пенсию…

Я повторяю – большинство жителей Крыма все годы независимости Украины хотели в Россию, безусловно. И я абсолютно понимаю, что украинская власть по отношению к крымчанам вела себя отвратительно все эти годы.

Вместо развития Крыма, вместо того, чтобы по турецкому образцу или по образцу Эмиратов развить в Крыму экономику, чтобы крымчане сказали, «какая клевая страна Украина!», украинская власть вместе с крымской властью просто грабила Крым, а крымской власти отдала Крым на откуп – «грабьте и нам отдавайте проценты».

Поэтому, конечно, у крымчан были основания хотеть в Россию», – признал Гордон.

При этом он тут же поправился, очевидно, осознав, что сболтнул лишнего: «Вторая сторона медали заключается в том, что, если ты хочешь жить в другой стране – поднимай жопу и уезжай в другую страну», – заявил Гордон.

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