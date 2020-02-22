Признание из Киева: Украина проиграет повторный референдум в Крыму

22.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Украине не видать Крыма в ближайшие 70-90 лет. Даже если сегодня или лет через 20 на полуострове провести «признанный международным сообществом» референдум, Украина на нём проиграет.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил известный украинский пропагандист Виталий Портников.

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«Когда говорят о декларации Помпео, я тоже искренне приветствую этот документ. Он напоминает мне декларации, по которым США выступали по поводу деоккупации Латвии, Литвы и Эстонии, оккупированных Советским Союзом в 40-м году и освобожденные в 1991-м году. И такой лаг между декларацией Помпео и фактическим исполнением этой декларации может быть именно таким и с крымской точки зрения. Это может произойти через 50-70-90 лет. А может, через 40-к или 30-ть, мы этого не знаем. Это тоже реальность.

Но есть еще одна важная опасность – когда мы рассказываем, как были решены проблемы Латвии, Литвы, Эстонии и даже Восточного Тимора. В Латвии, Литве, Эстонии и Восточном Тиморе проживало население, которое хотело этой независимости. Все референдумы или консультативные опросы, которые состоялись в Латвии, Литве, Эстонии, Восточном Тиморе привели к тому, что большинство населения выступало за независимость этих стран от страны-аннексии, потому что не имели этнической близости к стране-аннексии…

У нас ничего такого в Крыму нет. Если мы вдруг проведем, с согласия международного сообщества, референдум в Крыму сегодня, мы проиграем его сегодня. Если мы проведем его через 20 лет, мы проиграем его через 20-ть лет, это тоже реальность, с которой мы должны считаться», – заявил Портников.

Напомним, в 2018-м году Госдепартамент США издал декларацию, в которой говорится о том, что Штаты не признают воссоединение Крыма с Российской Федерацией.