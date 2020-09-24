Признание Косово могут отозвать 57 государств

24.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Ни одному из сербских политиков после развала Югославии не удавалось так эффективно противостоять давлению Запада, как это делает нынешний президент Сербии Александр Вучич.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Аргументах и фактах» пишет директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

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Он напоминает, что 4 сентября в Вашингтоне состоялось подписание двух параллельных договоров США с Сербией и с Косово, в которых основным посылом была экономическая интеграция на Балканах.

По словам эксперта, несмотря на колоссальное давление, сербскому президенту Александру Вучичу удалось отстоять две важнейшие темы — непризнание Косово и продолжение строительства балканской ветки российского газопровода «Турецкий поток», по которой «Газпром» планирует обеспечивать голубым топливом всю центральную и юго-восточную Европу.

«Особо оговоримся — никому прежде из сербских политиков после развала Югославии ещё не удавалось эффективно противостоять политическому давлению Запада. Конечно, сыграло свою роль и наличие известного разночтения в представлении о будущем Балкан в Европе и США. И американский подход в предвыборной ситуации Трампа оказался ближе Белграду, чем непреклонная позиция Ангелы Меркель, требующей безоговорочного признания независимости Косово», – отмечается в статье.

Эксперт обращает внимание, что «вашингтонское соглашение», помимо деклараций и обещаний переноса посольства Сербии в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, практически ничего конкретного не содержит.

«Зато полтора миллиона сербов, проживающих в США, Трамп может записать к себе в актив. В то же время для Косово — преимущественно исламского образования, поддержанного арабским миром, вопрос открытия посольства в Иерусалиме может оказаться значительно более болезненным, чем для сербов. Уже представитель Лиги арабских государств заявил, что в случае, если таковое признание столицей Израиля Иерусалима, вопреки позиции Совета Безопасности ООН и исламского мира состоится, то 57 членов Лиги могут отозвать своё признание независимости Косово. Дилемма, однако», – пишет Бондаренко.