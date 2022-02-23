Признание ЛДНР: как русский Донбасс может стать витриной для Украины

Итак Россия все же признала ДНР и ЛНР. Многие в таком исходе уже успели разувериться, другие до самого конца ожидали привычных и ставших уже традиционными дипломатических вывертов в духе «да, но нет». И, тем не менее, это произошло.

Что это меняет в жизни республик и нескольких миллионов их жителей?

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Во-первых, и это на поверхности, вопрос безопасности. Самая главная и основная человеческая потребность, лежащая в основании известной пирамиды Маслоу. Все «минские» годы из ЛДНР в «большой мир» шел бесконечный поток жалоб на регулярные обстрелы, каждый месяц уносил чьи-то жизни, люди теряли имущество и здоровье, дети рождались и привыкали жить в условиях постоянного фонового напряжения и страха, в постоянной готовности к тому, что «маленькая» война вот-вот перерастет в большую, а «та сторона» перейдет в наступление.

Память о лете-2014 навсегда поселилась в сердцах людей, переживших этот кошмар. А постоянная жизнь с тревожным чемоданчиком наготове – то еще удовольствие.

Теперь, насколько можно понять, за безопасность и мир в ЛДНР будет отвечать российская армия. Без всяких «но», «если» и «ихтамнет». Мытаместь. И точка. И это радует. Пример Абхазии и Южной Осетии, где после аналогичных решений России уже 14 лет как не стреляют, весьма нагляден. И хочется верить, что и в Донбассе будет так же. Пусть и не сразу. Да и в Крыму, где дислоцированы российские армия и флот тоже спокойно (всяческие диверсанты не в счет).

Но безопасность это хорошо, однако есть немало других проблем, которые

омрачают жизнь людям Донбасса. Прежде всего, это экономика и социалка. Война – совсем не друг экономике, так же как и блокада и прочие прелести. Большинство предприятий, даже тех которые удалось запустить за последние годы, работают отнюдь не на полную мощность. Что сказывается на уровне занятости и на зарплатах, которые хоть и значительно выше того, что имел регион в 2014-2016 годах, но все же еще далеки не то что до регионов-флагманов РФ, но даже до соседних типа Ростовской области. Зарплата в 14-16 тысяч рублей сегодня в ЛНР считается хорошей. Но откровенно говоря, это «слезы».

Решить эту проблему, по идее, должна активизация товарооборота с РФ уже в условиях признания. Так, несколько дней назад, постановление правительства России упростило ввоз продукции из Донбасса. Если говорить конкретно, то товары, вывозимые из ЛНР и ДНР через шесть пунктов пропуска, теперь не будут считаться украинскими, как ранее. А значит – выводятся из-под экспортных квот и санкций против Украины.

Документами, удостоверяющими происхождение товара теперь считаются сертификаты, выданные бизнесменам структурами республик. Есть надежда, что это нововведение как-то повлияет на уменьшение удельного веса «серых» схем легализации товара, то есть больше денег будет попадать в казну республик. Ведь на серых схемах и контрабанде не построить нормальную систему социальных выплат и бюджет не наполнить.

Еще один вопрос – инфраструктура. Тут после признания открываются возможности для получения целевых займов и кредитов на модернизацию старых и строительство новых объектов – как от российского государства так и от российского частного бизнеса. Раньше это было невозможно делать официально, поскольку это была Украина со всеми вытекающими.

Главное тут, чтобы это не превратилось в коррупционную кормушку для чиновников, в карманах которых и осядут эти деньги. А то, что чиновники в Донбассе умеют при желании воровать с той же изобретательностью. что и многие их российские коллеги, которых регулярно ловят за руку силовые структуры, – тоже не секрет.

Наконец, как-то должна сдвинуться с места ситуация с рабочими местами для молодежи. Это на самом деле очень острый вопрос. В ситуации подвешенности из-за войны, непризнанности из-за нее же отсутствие ясных перспектив на родине толкает людей в трудовую миграцию, вымывая из региона нужные ему квалифицированные кадры. Трудовые ресурсы, говоря бюрократическим языком. Какой смысл запускать производства, если на них некому будет работать, а все кто с головой и руками уедут на заработки в Россию?

Значит, нужно создавать условия для того, чтобы эти люди оставались дома. Начиная от гарантированного первого рабочего места, заканчивая какими-то льготами или жильем для молодых семей и тому подобными еще советскими практиками, которые доказали свою эффективность. И конечно, зарплата.

Тут мы возвращаемся к тому, с чего начинали. Уже в последние украинские годы работы в том же Луганске практически не было. Большинство предприятий либо были закрыты, либо число работающих сократилось в разы, а в ряде случаев – в десятки раз. Из города рабочих и инженеров Луганск превратился в город пенсионеров, студентов (все-таки пять университетов!) и базарных торговцев. Крупнейшими работодателями были местные рынки и сеть супермаркетов «Абсолют». В Донецке ситуация была получше, но и там деиндустриализация медленно но верно хватала за горло.

Нужно понимать, что признание открыло окно возможностей для действительной реализации того плана, о котором много и часто писали в «минские» годы, но который тогда по объективным причинам никак нельзя было реализовать. Я имею в виду создание из ЛДНР реальной витрины нормальной жизни для остальной Украины, но прежде всего – для жителей оставшейся под Украиной части Донбасса. Чтобы картинка «там» и «тут» была наглядной и не требующей много букв для расшифовки.

Это на самом деле не такие уж большие деньги для России. Хотя, конечно, в ответ на этот тезис автор услышит массу упреков про «нахлебников» и о том, что эти деньги нужнее где-нибудь в Рязани.

Просто если раньше деньги, уходившие из России на поддержку ЛДНР, фактически шли на войну, то теперь открылась возможность потратить на мир. С полным осознанием того, что это деньги не в какую-то черную дыру, которая однажды вернется назад в Украину и тогда – тютю денежки! – а действительно инвестиции в будущее.