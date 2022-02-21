Признание ЛДНР – начало. Зеленский подписал Украине приговор ядерным шантажом
Тактическое ядерное оружие может появиться у Украины в ближайшее время.
Об этом сегодня, выступая на Совете безопасности заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Они хотели бы вернуть себе статус ядерной страны, не буду говорить “державы”, страны. Это крайне опасно по нескольким причинам. За долгие годы советской власти там были созданы возможности по созданию такого оружия, не только оружия, но и его носителей. Кстати, если упомянуть о том, что тактическое, ядерное оружие находится на территории Германии, то здесь оно вполне может появиться на тех носителях, которые сегодня уже есть.
То есть, есть технологии, оборудование, специалисты, которые могут и имеют возможности на наш взгляд – возможности даже большие, чем у Ирана и Северной Кореи, о которых говорят на всех уровнях, чтобы они были денуклиаризированы», – сказал Шойгу.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, пригрозил Западу отозвать подпись под Будапештским меморандумом, что подразумевает выход Украины из договора о нераспространении ядерного оружия.
«Именно последние неудачные сигналы Зеленского и Кулебы о готовности Украины создавать собственное ядерное оружие стали последним аргументом для сегодняшних решений. Интересно, что почти никто на Западе не отреагировал на этот откровенный ядерный шантаж со стороны самых статусных представителей украинских властей.
Отсутствие должной реакции по таким чувствительным темам логично воспринимается как одобрение», – прокомментировал сегодняшнее заседание Совбеза политолог Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.
«Приятно осознавать, что приговор Украине по ядерной статье по сути вынес сам президент Зеленский. Надеюсь, что ему за этот вклад в дело русского единства скостят срок и выделят уютный домик для интернированных с роялем», – считает публицист Егор Холмогоров.
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