Признание ЛДНР – начало. Зеленский подписал Украине приговор ядерным шантажом

Тактическое ядерное оружие может появиться у Украины в ближайшее время.

Об этом сегодня, выступая на Совете безопасности заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они хотели бы вернуть себе статус ядерной страны, не буду говорить “державы”, страны. Это крайне опасно по нескольким причинам. За долгие годы советской власти там были созданы возможности по созданию такого оружия, не только оружия, но и его носителей. Кстати, если упомянуть о том, что тактическое, ядерное оружие находится на территории Германии, то здесь оно вполне может появиться на тех носителях, которые сегодня уже есть.

То есть, есть технологии, оборудование, специалисты, которые могут и имеют возможности на наш взгляд – возможности даже большие, чем у Ирана и Северной Кореи, о которых говорят на всех уровнях, чтобы они были денуклиаризированы», – сказал Шойгу.