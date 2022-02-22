Признание ЛДНР в Госдуме поддержали даже либералы, ранее голосовавшие против

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Новости Украины

Госдума РФ ратифицировала сегодня договоры о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской Народными Республиками, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как пояснил докладывавший по вопросу заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, договоры предусматривают создание на территории ЛДНР российских военных баз.

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«Важный момент. Договор оговаривает намерение сторон взаимодействовать в области внешней политики, в деле защиты суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности. В том числе путем оказания друг другу необходимой помощи, включая военную. А также предоставления права строительства и использования военной инфраструктуры и военных баз на своей территории»,- сказал Руденко.

Россия заключит отдельные договоры с ЛДНР в области военного сотрудничества и охраны границы.

По словам депутата Леонида Слуцкого, признание независимости ЛНР и ДНР может создать «напряжение на международных площадках», в том числе речь идет о санкциях.

«Мы готовы к разрешению любых ситуаций. Важно то, что мы защитим мужественных людей, которые хотят оставаться частью русского мира», — сказал он.

Слуцкий предложил поправку, по которой договоры с ДНР и ЛНР вступят в силу с момента опубликования уже сегодня.

«Сегодня я вспоминаю Сашу Захарченко, Гиви, Моторолу. Они не дожили до этих дней. Но я вспоминаю и о тех, кто дожил благодаря мудрому решению. О моих друзьях в Крыму и Севастополе, которые живы благодаря своевременному решению России. Ни один из них не пострадал от этого решения, а Россия только приобрела», – сказал председатель комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не удержался, чтобы не ответить на критику президента РФ Владимира Путина в адрес национальной политики Владимира Ленина и КПСС.

«Президент вчера принял очень важное решение. Но, чтобы сплотить общество, нужно убрать антисоветчину, антикоммунизм, русофобию. И, прежде всего, в рамках Садового кольца. Я некоторые радиостанции слушаю, они хуже натовцев», – сказал Зюганов.

Его вечный оппонент лидер ЛДПР Владимир Жириновский не смог сегодня выступить – он находится в больнице. Но однопартийцы продемонстрировали в зале видео знаменитого пророчества Владимира Вольфовича о 22 февраля.

«22 февраля – это начало возвращения всей Украины в ее историческое лоно. Я хочу, обращаясь к господину Зеленскому, сказать: пожарная команда приезжает не всегда. Остановитесь! Хата гореть будет быстро. Несмотря на то, что это триумфальные для России дни, нашлись те, кто будет страдать о принятых решениях. А нам плевать на мнение стонущих, на мнение Запада и США, потому что сейчас стоит вопрос о сохранении России. 22 февраля – это день, когда устанавливается новый миропорядок», – заявил «жириновец» Андрей Луговой.

«Господин Зеленский – трус, лжец и подлец. Трус, потому что боится фашистов и неонацистов в собственной стране. Лжец, потому что обещал вернуть мир, когда шел на выборы, и обманывал. И он подлец, потому что эти годы проводил политику геноцида по отношению к собственному народу. Потому, что он умудрился сказать, что Украина хочет обладать ядерным оружием. Что же, он хочет доделать то, что Гитлер не доделал. Он думает, о чем говорит этом комик», – сказал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Партия «Новые люди», которая ранее голосовала против обращения к президенту о признании ЛДНР, сегодня поддержала его. Об этом сообщил первый замруководителя фракции, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. По его словам члены партии сейчас выдвинулись в регионы, куда стекаются беженцы, чтобы оказать помощь.

«Вчерашним решением наш президент остановил войну, гуманитарную катастрофу, бойню. Здесь не вопрос территорий, а жизни и здоровья миллионов граждан. Да, санкции мешают нам развиваться, но они по любому были бы, даже если бы этого решения не было», – резюмировал дискуссию спикер Госдумы Вячеслав Володин.