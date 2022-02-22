Признание ЛДНР в Госдуме поддержали даже либералы, ранее голосовавшие против

22.02.2022  13:40 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Госдума РФ ратифицировала сегодня договоры о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской Народными Республиками, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как пояснил докладывавший по вопросу заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, договоры предусматривают создание на территории ЛДНР российских военных баз.

Госдума РФ ратифицировала сегодня договоры о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской Народными...

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«Важный момент. Договор оговаривает намерение сторон взаимодействовать в области внешней политики, в деле защиты суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности. В том числе путем оказания друг другу необходимой помощи, включая военную. А также предоставления права строительства и использования военной инфраструктуры и военных баз на своей территории»,- сказал Руденко.

Россия заключит отдельные договоры с ЛДНР в области военного сотрудничества и охраны границы.

По словам депутата Леонида Слуцкого, признание независимости ЛНР и ДНР может создать «напряжение на международных площадках», в том числе речь идет о санкциях.

«Мы готовы к разрешению любых ситуаций. Важно то, что мы защитим мужественных людей, которые хотят оставаться частью русского мира», — сказал он.

Слуцкий предложил поправку, по которой договоры с ДНР и ЛНР вступят в силу с момента опубликования уже сегодня.

«Сегодня я вспоминаю Сашу Захарченко, Гиви, Моторолу. Они не дожили до этих дней. Но я вспоминаю и о тех, кто дожил благодаря мудрому решению. О моих друзьях в Крыму и Севастополе, которые живы благодаря своевременному решению России. Ни один из них не пострадал от этого решения, а Россия только приобрела», – сказал председатель комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не удержался, чтобы не ответить на критику президента РФ Владимира Путина в адрес национальной политики Владимира Ленина и КПСС.

«Президент вчера принял очень важное решение. Но, чтобы сплотить общество, нужно убрать антисоветчину, антикоммунизм, русофобию. И, прежде всего, в рамках Садового кольца. Я некоторые радиостанции слушаю, они хуже натовцев», – сказал Зюганов.

Его вечный оппонент лидер ЛДПР Владимир Жириновский не смог сегодня выступить – он находится в больнице. Но однопартийцы продемонстрировали в зале видео знаменитого пророчества Владимира Вольфовича о 22 февраля.

«22 февраля – это начало возвращения всей Украины в ее историческое лоно. Я хочу, обращаясь к господину Зеленскому, сказать: пожарная команда приезжает не всегда. Остановитесь! Хата гореть будет быстро.

Несмотря на то, что это триумфальные для России дни, нашлись те, кто будет страдать о принятых решениях. А нам плевать на мнение стонущих, на мнение Запада и США, потому что сейчас стоит вопрос о сохранении России. 22 февраля – это день, когда устанавливается новый миропорядок», – заявил «жириновец» Андрей Луговой.

«Господин Зеленский – трус, лжец и подлец. Трус, потому что боится фашистов и неонацистов в собственной стране. Лжец, потому что обещал вернуть мир, когда шел на выборы, и обманывал. И он подлец, потому что эти годы проводил политику геноцида по отношению к собственному народу. Потому, что он умудрился сказать, что Украина хочет обладать ядерным оружием. Что же, он хочет доделать то, что Гитлер не доделал. Он думает, о чем говорит этом комик», – сказал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Партия «Новые люди», которая ранее голосовала против обращения к президенту о признании ЛДНР, сегодня  поддержала его. Об этом сообщил первый замруководителя фракции, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. По его словам члены партии сейчас выдвинулись в регионы, куда стекаются беженцы, чтобы оказать помощь.

«Вчерашним решением наш президент остановил войну, гуманитарную катастрофу, бойню. Здесь не вопрос территорий, а жизни и здоровья миллионов граждан. Да, санкции мешают нам развиваться, но они по любому были бы, даже если бы этого решения не было», – резюмировал дискуссию спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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