22.06.2019, За беспорядками в Грузии стоят США, которые при помощи протестов добиваются увольнения чиновников правительства, готовых на налаживание отношений с Россией. Об этом в своем блоге пишет российский либеральный политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора». «Про ситуацию в Грузии знающие люди сигнализируют вот что. Главной жертвой всех нынешних процессов вроде бы должен стать Георгий Гахария - министр внутренних дел и вице-премьер. Он считается ключевым проводником влияния Москвы. И его, дескать, нынче побавивается даже сам Борис (Бидзина) Иванишвили. Премьер Грузии, «дупло» г-на Иванишвили Мамука Бахтадзе только что побывал в США с 10(!, Михаил Рябов
 
Грузия, Политика, Россия, США
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Признание либерала Белковского: За беспорядками в Грузии стоят США

За беспорядками в Грузии стоят США, которые при помощи протестов добиваются увольнения чиновников правительства, готовых на налаживание отношений с Россией.

Об этом в своем блоге пишет российский либеральный политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Про ситуацию в Грузии знающие люди сигнализируют вот что. Главной жертвой всех нынешних процессов вроде бы должен стать Георгий Гахария – министр внутренних дел и вице-премьер. Он считается ключевым проводником влияния Москвы. И его, дескать, нынче побавивается даже сам Борис (Бидзина) Иванишвили.

Премьер Грузии, «дупло» г-на Иванишвили Мамука Бахтадзе только что побывал в США с 10(!)-дневным визитом. Там ему объяснили, что «у рвоты и поноса есть и пределы» – тайное сближение с Москвой всегда становится явным и не устраивает Вашингтон. Да и отношения Тбилиси с Пекином ясны не вполне», – пишет Белковский.

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