Признание майданщика: прибалты хотят воевать с Россией руками украинцев

20.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Страны Прибалтийского региона заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, считая, что это ослабит Россию в случае противостояния с НАТО.

Об этом в эфире канала «UKRLIFE» заявил волонтер «АТО» и кандидат в президенты Юрий Касьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эстония и Литва очень озабочены тем, что творится в Украине, войной с Россией. Почему? Да, они члены НАТО, но, с другой стороны, они прекрасно понимают, что, если случится какой-то конфликт между Россией и НАТО, то они станут маленьким полем боя, которое очень быстро выгорит, будет выжженная земля. Им гораздо выгоднее, чтобы с Россией дралась Украина. Они прекрасно понимают, что Украина – это форпост, который их защищает. Поэтому для них есть прямая выгода, члены они НАТО или нет, сильная Украина – это огромный плюс. Они бы хотели, чтоб ещё и Белоруссия была против России, тогда им было бы гораздо комфортнее», – рассказал он.

«Но сейчас в таких условиях и та же Польша, они рассчитывают на то, что пока до них дойдёт Россия, уже мы тут похороним несколько российских дивизий, а то и армий. Это для них большущий плюс. Это сохранение жизней их солдат», – добавил Касьянов.