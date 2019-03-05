Признание майданщика: Все обернулись нищетой и оттоком населения

05.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Пока из украинских шахт уносят последнее, а большинство населения либо за чертой бедности, либо покинуло страну, киевские грантоеды рапортуют за границей о якобы успешно проведённых реформах.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил активный участник Евромайдана, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока что шахты «дограбляют», а в то же время грантоеды и заграничные координаторы отчитываются, что на Украине лучшие реформы в энергетике, лучшие успехи при реформировании социальных моментов, а также гордятся тем, что в трудовом законодательстве очень большие позитивные изменения. Но мы видим эти изменения: люди массово выезжают из Украины, едут в страны Западной Европы и дальше, потому что там выше зарплаты. К сожалению, люди покидают свои семьи, и это негативные последствия, потому что наша экономика не может развиваться без трудовых ресурсов», – пожаловался Волынец.

«Минимум 60 процентов населения Украины находится за чертой бедности. Не может так быть, когда в семье работают муж и жена, молодые люди с одним или двумя детьми и находятся за чертой бедности. Не может так быть, когда человек с пятьюдесятью годами стажа не в состоянии заплатить за коммунальные платежи или вынужден голодать, потому что 50 процентов вынужден направлять на питание, а 50 или больше направить на коммунальные платежи. Это один из вопросов, на которые мы должны обращать внимание. Реформы ради декларирования – это не реформы», – причитает майданщик.