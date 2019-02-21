Признание на украинском ТВ: Нам нечего предложить Крыму

21.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Националистической Украине нечего предложить Крыму, ради чего он захотел бы вернуться обратно в ее состав. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил депутат Верховной Рады Евгений Мураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Парламентарий напомнил, что инвестиции Украины в крымскую экономику были ничтожными по сравнению с тем, что на полуострове после 2014 года делает Россия.

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«Нам четко нужно понимать, что нужно делать для того, чтобы реинтегрировать эти территории. Жить лучше – у нас нет потенциала. Вы знаете, сколько денег Украина дотационному Крыму дала? Я нашел статистику только 10-11-го года. За эти два года Крым от Украины получил чуть меньше 200 миллионов долларов на инфраструктурные проекты.

Знаете, что они получили за годы аннексии? 5,5 миллиардов прямых дотаций, три миллиарда на программу социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя, был построен мост и так далее.

Что мы им можем в националистической Украине предложить взамен? Армию, мову, веру и тарифы в 10-ть раз выше? Друзья, при этой власти мы не вернем Крым, мы не реинтегрируем Донбасс, и мы потеряем еще миллионы наших людей», – заявил Мураев.