Признание о военных преступлениях вызвало грандиозный скандал в Косово

26.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Первый советник и.о. «премьер-министра» Косово Шкельзен Гаши лишился своего поста после того, как в телевизионном эфире косовского телеканала Т7 признал, что боевики «Армии освобождения Косово» (UCK) убили тысячу гражданских сербов.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Шкельзен Гаши поплатился за признание военных преступлений

«Сегодня я уволил моего политического советника Шкельзена Гаши, – написал в своем профиле в фейсбук и.о. «премьер-министра» Косово Альбин Курти. – Некоторые из его вчерашних заявлений имели разрушительные последствия для эффективной работы действующего правительства. Я думаю, что лучше, если прения, в которые он вовлечен, не будут проходить с позиции моего советника. Я благодарен ему за его вклад. Я ценю критическое мнение. Есть много вещей, с которыми мы согласны в настоящем, есть вещи, с которыми мы не согласны в прошлом. Мистер Гаши не простой собеседник. Я понял это из сложившейся ситуации».

Скандал, потрясший косовское общество, точнее элиту албанских сепаратистов и вовлеченных в ее дела обывателей, произошел после недавнего выступления Шкельзена Гаши в эфире передачи «Фронтал» на косовском телеканале Т7.

«Преступления были совершены вооруженными членами UCK против сербских гражданских лиц, – заявил Гаши. – Убийства ни в чем не повинных гражданских лиц не были совершены людьми из творческих союзов (то есть известно, кто убивал – ред.)…. Есть основания говорить, что была убита тысяча сербских мирных жителей».

Боевики UCK позируют с сербскими головами

Боевики UCK позируют после расправы над лояльным Белграду албанцем

Экс-советник высказался в защиту отклоненного прокуратурой Специального суда по «Армии освобождения Косово» в Гааге отчета Специального докладчика Совета Европы Дика Марти.

Гаши сказал, что Марти не является «антиалбанцем», а просто говорит правду.

Эти слова Гаши спровоцировали шквал возмущения, особенно в среде бывших полевых командиров и боевиков UCK, многие из которых стали политической, чиновничьей и бизнес элитами в «Республике Косово».

Учрежденная боевиками экс-партия власти – Демократическая партия Косово, к которой принадлежит «президент» края Хашим Тачи, точнее ее молодежная организация, даже провела акцию протеста против слов Гаши: не имея возможности из-за карантина выйти на улицы, около тысячи ее сторонников в 21:00 включили свет в окнах и на полную мощь завели так называемый марш «Армии освобождения Косово».

«Публицист Шкельзен Гаши был гостем на общественном телевидении, упомянув, среди прочего, неалбанских жертв среди гражданского населения и их право на справедливость, а также личную ответственность, которую должны нести бывшие члены UCK, которые совершили преступления во время и после войны в Косово, – отреагировал на выпады в отношении Гаши, объединившие таких заклятых врагов как Курти и ДПК, Косовский фонд гуманитарного права. – После шоу Гаши был публично раскритикован за его взгляды отдельными лицами, представителями различных организаций и ассоциаций, а также политическими партиями, что способствует распространению культуры безнаказанности в обществе, препятствует процессу правосудия переходного периода в Косово и отказывает в праве жертвам и их семьям на правосудие. Мы напоминаем, что верховенство закона и справедливость для всех гражданских жертв в Косово должны быть и оставаться приоритетом для косовского общества».

«Отставка Гаши останется в биографии Курти, как трусливый поступок, – прокомментировал решение Альбина Курти в своем профиле в фейсбуке аналитик Блиерон Баралиу. – Как же сейчас не хватает нашей святой совести Адема Демачи (противоречивый косовский писатель и политик, целенаправленно выступавший за отделение Косово от Сербии, бывший политическим представителем UCK, затем сторонником движения «Самоопределения» Альбина Курти, но при этом защищавшим неалбанские меньшинства от этнических чисток и притеснений – ред.), чтобы просветить эти турбофольклорные темпераменты в сторону высоких ценностей нашей нации, сказав: «Альбин – трус, который окончательно сдался диктату безмозглых».

Самое интересное, что Шкельзен Гаши не первый год говорит о преступлениях косовских сепаратистов, еще в 2011 году он написал материал о преступлениях UCK, где рассказал о том, что это вооруженное сепаратистское формирование несет ответственность за пропавших без вести и собственные тайные тюрьмы, требуя наказания для лидера боевиков. Впоследствии он опубликовал информацию о пропавших без вести косовских сербах, бошняках, черногорцах и цыганах.