Признание Порошенко: Мы ничего не могли сделать в Крыму

15.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Во время визита экс-президента Украины Петра Порошенко в Крым в феврале 2014 года, когда он еще был депутатом Верховной рады, полуостров уже находился под контролем России, а команды на то, чтобы не допустить встречи Порошенко с депутатами ВС АРК отдавало лично руководство РФ.

Об этом сам Порошенко заявил на суде по так называемому делу о госизмене Виктора Януковича, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Порошенко похвастался, что является «свидетелем захвата Крыма» и пожаловался, что в то время от представителей украинской власти в Крыму уже ничего не зависело.

«Я лично свидетельствую о то, что Крым был захвачен российскими войсками во время моего визита. Вторая позиция – я делал все возможное для того, чтобы организовать консультации между Верховной радой и депутатами Верховного совета Автономной республики Крым.

Но поскольку Крым был уже оккупированным, а ни депутаты Верховного совета Крыма, ни председатель Верховного совета Крыма не имел никакой власти и полномочий, то я могу констатировать и свидетельствовать, что ничего от них уже не зависело. В том числе и даже, несмотря на желание приехать и провести необходимые консультации, российская оккупационная власть запретила это осуществлять.

Я акцентирую, что я был народным депутатом Украины, и я делал все от меня зависящее, в том числе с риском для собственной жизни. Если вы проанализируете информацию, которая стала публичной с точки зрения перехвата разговоров руководства Российской Федерации – советника президента Путина, господ Глазьева, Суркова – они получили четкие указания атаки на Петра Порошенко, недопуска его в Симферополь и всестороннего преграждения…», – заявил Порошенко.