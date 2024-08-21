Признание противника: У России произошел серьезный сдвиг в области беспилотников

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Российская Федерация добилась серьезных сдвигов в работе своей беспилотной авиации и переходит на частоты, которые не перекрываются украинскими средствами РЭБ.

Об этом в эфире видеоблога находящегося в розыске украинского политолога Юрия Романенко заявил офицер ВСУ Дмитрий Глущенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день у противника произошел сдвиг: очевидно у них какие-то произошли изменения, у них начали очень серьезно меняться частоты. Причем они идут в крайнем – диапазоны уходят наверх очень сильно, вниз очень сильно. И нам приходится очень быстро принимать, где-то идти уже не впереди, как мы раньше делали, мы уже реагируем… сейчас уже есть частоты, которые мы не перекрываем, а враг на них работает», – заявил Глущенко.