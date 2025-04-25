Признание российского Крыма Штатами повлечет отмену санкций, – депутат Рады
Признание Штатами Крыма как части России спровоцирует отмену западных санкций, введенных после воссоединения полуострова в 2014-м году.
Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил депутат Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, воевавший против России, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
По мнению Костенко, даже если Европа и остальной Запад не признает статус Крыма, отмена ограничений со стороны США будет слишком весомой.
«Наиболее важно для Трампа сейчас все же закончить войну, и мы видим, что он давит не из-за сделки, а из-за уступок, которые навязывают, к сожалению, мы знаем не обо всех. Мы только узнали об уступках территориальных, то, что обсуждали, то, что там предложили, – ну, насколько я знаю, не нам предложили, а вообще предложили, что Соединенные Штаты признают Крым российским. Когда мы говорим об этом, мы должны понимать последствия», – сказал депутат.
Он добавил, что даже если Крым российским признают только США, это будет иметь серьезные последствия.
«Мы должны понимать, что, если даже Соединенные Штаты это сделают, вокруг оккупации Крыма, начиная с 2014 года, много процессов происходило. И в том числе санкции, которые и сдерживают сейчас Российскую Федерацию, они строились именно на основе оккупации Крыма.
Если оно будет признано Соединенными Штатами, то и санкции эти снимутся, и возможно другие страны будут вынуждены также их снять. А это уже другие последствия. Это уже последствия о том, что Россия сможет дальше вести свою экономическую деятельность, может, скажем, развивать свою экономику, тем самым вести войну на другом уровне», – заявил Костенко.