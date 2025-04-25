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Признание Штатами Крыма как части России спровоцирует отмену западных санкций, введенных после воссоединения полуострова в 2014-м году.

Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил депутат Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, воевавший против России, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Костенко, даже если Европа и остальной Запад не признает статус Крыма, отмена ограничений со стороны США будет слишком весомой.

«Наиболее важно для Трампа сейчас все же закончить войну, и мы видим, что он давит не из-за сделки, а из-за уступок, которые навязывают, к сожалению, мы знаем не обо всех. Мы только узнали об уступках территориальных, то, что обсуждали, то, что там предложили, – ну, насколько я знаю, не нам предложили, а вообще предложили, что Соединенные Штаты признают Крым российским. Когда мы говорим об этом, мы должны понимать последствия», – сказал депутат.

Он добавил, что даже если Крым российским признают только США, это будет иметь серьезные последствия.