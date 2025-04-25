Признание российского Крыма Штатами повлечет отмену санкций, – депутат Рады

Анатолий Лапин.  
25.04.2025 14:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 50
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, США, Украина


Признание Штатами Крыма как части России спровоцирует отмену западных санкций, введенных после воссоединения полуострова в 2014-м году.

Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил депутат Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, воевавший против России, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Признание Штатами Крыма как части России спровоцирует отмену западных санкций, введенных после воссоединения полуострова...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По мнению Костенко, даже если Европа и остальной Запад не признает статус Крыма, отмена ограничений со стороны США будет слишком весомой.

«Наиболее важно для Трампа сейчас все же закончить войну, и мы видим, что он давит не из-за сделки, а из-за уступок, которые навязывают, к сожалению, мы знаем не обо всех. Мы только узнали об уступках территориальных, то, что обсуждали, то, что там предложили, – ну, насколько я знаю, не нам предложили, а вообще предложили, что Соединенные Штаты признают Крым российским. Когда мы говорим об этом, мы должны понимать последствия», – сказал депутат.

Он добавил, что даже если Крым российским признают только США, это будет иметь серьезные последствия.

«Мы должны понимать, что, если даже Соединенные Штаты это сделают, вокруг оккупации Крыма, начиная с 2014 года, много процессов происходило. И в том числе санкции, которые и сдерживают сейчас Российскую Федерацию, они строились именно на основе оккупации Крыма.

Если оно будет признано Соединенными Штатами, то и санкции эти снимутся, и возможно другие страны будут вынуждены также их снять. А это уже другие последствия. Это уже последствия о том, что Россия сможет дальше вести свою экономическую деятельность, может, скажем, развивать свою экономику, тем самым вести войну на другом уровне», – заявил Костенко.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора