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Завершивший свой визит в Пекин помощник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан был вынужден признать, что США и Китай так и не согласовали план переговоров по завершению войны на Украине.

Между тем, реалисты понимают, что если кто и способен сейчас повлиять на воюющие стороны, принудив их сесть за стол переговоров, несмотря на имеющиеся противоречия, то это только две мировые столицы – Пекин и Вашингтон.

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И все же хоть переговоры по Украине и идут, и ведут их те, от кого что-то в этом кейсе зависит, очевидно, в настоящее время каких-то подвижек в этом вопросе не наблюдается.

По словам Салливана, обнародованным на сайте Белого дома, Штаты, придерживаются принципа «ничего об Украине без Украины».

По словам Салливана, Китай неоднократно подчеркивал необходимость дипломатического решения конфликта. В течение последних трех дней он и Си Цзиньпин обменивались мнениями относительно войны на Украине.

«Мы не пришли к какому-то конкретному плану по дипломатии, в значительной степени потому, что Соединенные Штаты очень строго придерживаются простой максимы ‘ничего об Украине без Украины’. Поэтому, в конце концов, именно Украина должна решить, как она хочет продолжать дипломатические и переговорные процессы», – посетовал Салливан.

Китай же, со своей стороны, призывает Запад к большей поддержке собственного плана мирного урегулирования, разработанного совместно с Бразилией.

Спецпредставитель Пекина по Украине Ли Хуэй назвал три страны представителями Глобального Юга и «важными силами в содействии миру во всем мире», которые разделяют схожие позиции с Китаем.

«Они поддерживают связь как с Россией, так и с Украиной и остаются приверженными политическому урегулированию кризиса путем диалога и переговоров», — сказал Ли.

Китай и Бразилия в начале этого года выпустили совместный мирный план, который призывает к мирной конференции с Украиной и Россией и не расширять поле битвы. Китай и Россия отсутствовали на мирном саммите, который состоялся в Швейцарии в июне. Россию не пригласили, а Китай решил не присутствовать.

Первоначально Владимир Зеленский заявил, что Китай оказал давление на другие страны, чтобы они не присутствовали на мирном саммите. Но с тех пор Украина признала роль Китая в мирном процессе, учитывая его тесные отношения с Россией, и министр иностранных дел Украины посетил страну в июле, впервые с начала войны.