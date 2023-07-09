Признание Украины и новый удар по Крымскому мосту. Чем это опасно

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала ответственность Киева за теракт на Крымском мосту.

«273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать россиянам логистику», – отрапортовала чиновница в сводке.

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Сегодня в 12:00 Украина попыталась совершить новый террористический акт – ракетный удар в момент, когда по Крымскому мосту идёт плотный поток машин отдыхающих. К счастью, российской ПВО удалось перехватить крылатую ракету, жертв и разрушений нет, заявил глава республики Сергей Аксенов. Жители Керчи, где сегодня проходит празднование Дня рыбака, слышали громкие звуки взрывов. Движение по Крымскому мосту было временно приостановлено, сейчас транспорт уже вновь запущен.

Удар по Крымскому мосту в разгар курортного сезона – это террористический акт, имеющий психологическую цель. Ведь, вопреки украинской пропаганде, россияне массово въезжают в Крым, а не наоборот.

Впрочем, в случае если украинским террористам удастся прорвать российскую ПВО, военный эффект также может быть достигнут:

«Если представить, что мост будет выведен из строя, то всей этой авто-массе придется выбираться через Херсонскую, Запорожскую и Донецкие республики. И вот это реально может создать коллапс на дорогах и нанести серьезный ущерб логистике МО», – предостерегает автор блога «Злой морячок».

Алексей Васильев, автор канала «Русский инженер», допускает, что целью могли быть также большие десантные корабли, которые в пике сезона привлечены к перевозке транспорта через Керченский пролив.

«Перед саммитом НАТО, Киеву нужно показать результат. А тут и боевые корабли вместо паромов, и Крымский мост – целей для «Шторм шэдоу» хватает», – пишет Васильев.

Однако авторы канала «Рыбарь» сомневаются, что это были переданные ВСУ британские ракеты.

«Даже при максимальной дальности в 300 км украинским самолётам пришлось бы осуществлять запуск рядом с передовой, что опасно из-за действий нашей ПВО. Наиболее вероятно, использование модернизированной ракеты из комплекса С-200, которую переделали для ударов по баллистической траектории. Дальность такой составляет около 400 км».

С таким выводом соглашается и крымский волонтер Александр Талипов.

«По моей информации в районе крымского моста ПВО сбило модифицированную ракету С200. Это уже не первый раз, когда ВСУ используют советские ракеты, которые прошли модернизацию в странах НАТО. Дальность полета такой ракеты 400+ км», – пишет он.

Политолог Максим Жаров указывает, что события выходных нанесли серьезный имиджевый удар по России.

«Минимум на один из следующих друг за другом ударов по лицу (кассетные боеприпасы, реинтеграция «азовцев», признание Киева в подрыве Крымского моста, etc) Кремль должен в ближайшее время ответить, при этом публично атрибутировав свой ход как ответ… Оставив сейчас эти удары по лицу без ответа, Кремль добьётся лишь того, что утвердительный ответ на вопрос «а что, теперь ТАК можно?» получит весь мир. И вот тогда уже события понесутся вскачь, и надежды «перетерпеть врага» исчезнут в одночасье», – предостерегает Жаров.