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Несмотря на агрессивную и непримиримую риторику киевских властей Украина на протяжении всего 2022 года вела тайные переговоры с Россией и о факте и содержании этих переговоров все это время знали американцы, которым об этом докладывали чиновники Зеленского.

Такое признание министр обороны Украины Рустем Умеров сделал в интервью американской газете The Washington Post.

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По словам министра, тайные переговоры с Москвой не прекращались даже после провала стамбульских договоренностей.

«В секретных переговорах 2022 года было несколько переговорных треков через международных партнеров. Результатом этих усилий стал «гуманитарный коридор», позволивший 400 000 человек покинуть оккупированную Россией территорию, обмен военнопленными, политзаключенными и ранеными солдатами, а также соглашение об экспорте зерна, которое позволило Украине возобновить поставки через Черное море», – рассказал Умеров.

Он также заверил, что Соединенные Штаты «всегда знали» об этих переговорах, «поскольку мы всегда консультировались по каждому направлению».

Эти признания прекрасно ложатся в конспирологическую канву построений как российских алармистов, все это время подозревавших готовность к какому-то «договорняку», так и украинских «зрадофилов», упрекавших Зеленского и Ко в неискренности их фальшивых риторических атак на Россию, с которой в этот же момент ведутся закулисные переговоры.

К слову, это признание Умерова несколько снижает доверие к его же заявлению из того же интервью, где он говорит о том, что «в настоящее время единственные переговоры, которые до сих пор продолжаются с Россией – это переговоры по «гуманитарному треку».

Такие заверения в корне противоречат огромному массиву публикаций и утечек в западной прессе, согласно которым Киев прощупывает почву для возможного компромисса по формуле «мир в обмен на территории», хотя и сам Зеленский и его клевреты это яростно отрицают, заявляя, что «территориями не торгуют».