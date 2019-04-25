Признание в Верховной Раде: Паспорта РФ хотят получать по всей Украине, не только в ЛДНР

25.04.2019, Киев, Владимир Гладков

В Верховной Раде Украины приняли решение направить жалобу в ЕС, США и Канаду по поводу решения руководства РФ о выдаче российских паспортов гражданам ЛДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Представила постановление вице-спикер парламента Ирина Геращенко, рассказав о необходимости пожаловаться Западу на «российскую агрессию».

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«Мы, как главный законодательный орган стран, должны осудить преступное решение президента РФ Путина, президента страны-агрессора о грубом вмешательстве во внутренние дела Украины…

Мы понимаем, что это решение является юридически никчёмным, и таким, которое не сможет сменить этническую принадлежность жителей оккупированного Россией Донбасса к украинскому гражданству. Но, в то же время мы, прекрасно понимаем опасность, которую несёт этот недружественный шаг. Это и попытка заморозить конфликт в Донбассе на долгие годы, как это делала Россия по отношению к Осетии и другим территориям, где использовались гибридные методы. В то же время это открывает шлюзы России для того, чтобы начать, возможно, полномасштабное наступление под эгидой защиты граждан России», – сказала она.

Однако Ирине Геращенко возразил депутат от «Оппоблока» Александр Долженков, обвинивший украинское правительство в принуждении России к такому шагу, отметив, что теперь многие граждане Украины будут завидовать жителям Донбасса.

«Говорят: «Нужно выступить единым фронтом, поддержать, осудить». Правильные ли действия РФ по поводу паспортов? Неверное, нет. Но кто создаёт благоприятные условия для этого? Кто лишает права получать пенсии граждан Украины, которые проживают на неконтролируемой территории? Кто принимает дискриминационные языковые законы, которые направлены на создание языкового гетто, которые дискриминируют русский язык? А кто разделяет украинцев на правых и неправых, сеет раскол по языковому, религиозному признаку?

Поверьте мне, если бы этот указ относился ко всем украинцам, которые проживают на контролируемой и неконтролируемой территориях, количество граждан Украины, желающих получить двойное российское гражданство, было бы очень большим. Потому что там есть стабильность, экономика и нет раскола.

Какую политику вы сейчас проводите? А это является последствием этой политики. Получение паспортов будет добровольным, поверьте мне, никто там людей не будет принуждать, они сами будут идти и получать. Это следствие вашей политики, вы разрушаете страну», – обвинил нардеп.

В свою очередь, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко обвинил своего коллегу в работе на Россию.

«Коллега с «Оппозиционного блока» только что выступал, и утверждает с трибуны украинского парламента, что выдача российских паспортов будет добровольной. У меня вопрос к коллеге с «Оппоблока» – вы представляете МИД РФ, представляете Россию в украинском парламенте, что гарантируете свободную выдачу паспортов?

Я хочу напомнить: то, что делает Путин с выдачей паспортов гражданам Украины в оккупированном Донбассе – также поступал Гитлер, когда раздавал паспорта жителям оккупированных территорий. Так же он делал в Абхазии и Осетии, и в части оккупированной Грузии. За российскими паспортами идут российские танки, «Грады» и смерть от российского оружия. Потому что российский закон даёт право Вооруженным силам РФ защищать своих сограждан даже за пределами РФ. Вот для чего Путин подписал указ о выдаче российских паспортов в украинском Донбассе – для того, чтобы легализовать находящиеся там российские войска, легализовать российскую агрессию», – сказал радикал.