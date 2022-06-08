Признание владельца «Хортицы»: усталость от украинцев в Европе скоро сменится раздражением

Новости Украины

Усталость Европы от наглых и бесцеремонных и уверенных в том, что им все должны украинцев – это факт.

Об этом пишет украинский водочный магнат и владелец ТМ «Хортица» Евгений Черняк в соцсети.

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«Появилась усталость от украинцев в Европе и уже в Польше. Она пока в полутонах и в неочевидных экономических симптомах. Отмена бесплатного проезда, окончание льготной страховки, неторопливость в выдаче документов, запрос на компенсацию убытков от поддержки беженцев, гуманитарка упала в несколько раз, волонтёры это видят лучше остальных», – пишет Черняк.

Украинский бизнесмен описывает настроения европейских деловых кругов следущей фразой: «Мы поддерживаем и желаем окончания войны, но высокую себестоимость в связи с тем, что подорожала логистика наш потребитель терпеть не сможет, у нас тоже рост цен на бензин и начинающаяся инфляция, находите оптимизацию, при равных условиях контрактуемся с вами, спасибо вам, но как же выдержать равные условия, при такой логистике, стоимости кредитов и полном отсутствии релоцировавшихся любыми способами специалистов?»

Черняк перечислил и другие симптомы изменения отношения к Украине в ЕС.

«Усталость в настойчивых сигналах таксистов машинам с украинскими номерами, ничего страшного в этом нет, но раньше были предложения выпить кофе и вопросы не голодные ли вы. Не понимаю как будет дальше, но усталость, пока не раздражение, но усталость чувствуется во всём», – сетует украинский водочный магнат.

Евгений Черняк предупреждает, что «такой поддержки человеческой, бизнесовой, государственной как в первые месяцы конечно уже не будет», однако «никто и не обещал что будет легко».

В комментариях под постом Черняка украинцы, в том числе, проживающие в ЕС, делятся личными впечатлениями и соображениями о причинах изменения европейского отношения к теме поддержки Незалежной.

«Я, как житель Литвы, скажу, в чем здесь проявляется усталость. Литва показательно отказалась от закупок русского газа-нефти-электричества. Ожидаемо электричество подорожало в 3 раза, бензин за литр 2 евро 10 центов, инфляция 19%, на продукты около 100% . Два литра молока стоили 1,79 евро год назад – сейчас 3,69 евро и продолжает расти каждый день. Квадратный метр недвижимости вырос в 3 раза в новостройке. С 1700 евро до 4000. Строительство домов подорожало в 2-3 раза. С 140 тысяч рядом с озером и 2 км от садика/школы до 330 тысяч. При всем при этом Литва до сих пор одна из самых бедных стран Евросоюза. Средняя зарплата 900 евро, средняя пенсия 400 евро. Обещают, что цены к концу года подорожают ещё в 2 раза. Вот откуда берётся усталость…», – пишет пользователь Alexandr Izmalkov.

Ему вторит и проживающая в Латвии украинка Екатерина Захарьяте:

«Латвия. Подорожание продуктов уже на 40%. Подорожание коммуналки было на 60% и ещё на 110% ожидается …».

«Плюсую. Только с Румынии. Хоть была 3 дня, почувствовала, что абсолютно никаких преференций. В отеле нет скидок для украинцев, нет вопросов как у вас там дела. Из Украины, так из Украины. Люди живут своей жизнью, радуются, строят планы и это нормально, у них своя жизнь, у нас своя. Все начинают привыкать к войне в Украине, к сожалению», – сокрушается пользователь Tetiana Efremova.

Многие комментаторы указывают на то, что изменению отношения европейцев поспособствовало и поведение самих украинских беженцев.

«Проблема в том, что очень много людей из Киева, Западной Украины (где вообще спокойно), которые стали на пособия в Европе, живут в бесплатном жилье, а работать не хотят. А сколько мужчин призывного возраста, которые стали на пособия как беженцы, которые правдами и неправдами оказались за границей Украины? Или сколько людей, барышень, кто в Западной Украине (Львове и не только) сдавали/сдают свои квартиры за сумасшедшие деньги, как пример, 70 тыс грн во Львове, становятся на пособие в Европе и ходят рассказывают: «так хорошо я ещё никогда не жила». Почему вообще это не проверяется? Я понимаю, что не все мужчины должны воевать, это только желание каждого, и если на то пошло, полезность каждого на своём месте: айтишники – экономика, коммунальные службы – замены им нет, слесари, аграрии и тп.

Но извините, когда мужик/пацан в расцвете сил, здоров как бык, без детей, девушки, жены становится на пособие в счёт европейский налогоплательщиков – треш, как по мне”, – пишет пользователь Ирина Винниченко.

Ее наблюдения подтверждают и другие пользователи.

«Конечно, раздражают люди, постоянно просящие то, что не относится к обычным потребностям. Хотите ноут, велосипед,телефон, планшет, бесплатный музей… идите работайте, а не сидите в лагере и не болтайте по симке от Красного креста по 6 часов в день о том, как вы тут офигенно устроились своим в Украине. Или сидящие в группах фб для помощи беженцам там, где можно поклянчить хоть что нибудь. Ноги в руки и работать. И это они ещё не видели, как в лагерях беженцы по раза три к столу раздачи подойдут, нажраться до отрыжки и с собой ещё хлеб и сосиски в салфетке вынесут, игнорируя замечания охраны о запрете выноса еды. Про очередь и ухищрения наипать всех я писать не буду, стыдно», – пишет пользователь с ником «Матвеевский Лес».

«Ничего удивительного. Естественный процесс. А учитывая бесцеремонность (мягко говоря) нашего народа, недолог тот час, когда и ненавидеть начнут. Одно только выражение «по закону мне должны ….!» Мля, за что? Конечно, это раздражает принимающую сторону», – подтверждает пользователь Yevgen LB.

В то же время, многие комментаторы под постом Черняка находят массу параллелей между отношением к украинским беженцам в ЕС и тем, как относились сами украинцы к беженцам с Донбасса предыдущие восемь лет.

«Чего мы ожидаем от европейцев, когда свои же устают от беженцев из Донбасса, обвиняя их во всех тяжких? Так было в 2014-15-16-17 годах, когда свои же украинцы гнобили беженцев, выселяя из пансионатов и других не очень комфортных условий, загоняя в безысходные условия жизни! Теперь то же самое повторяется, для многих всё ещё война где-то; не в моей стране, не в моей области, городе, улице.. Печаль! Патриотизма не отнять!!! Но за ним провал, всё на старых рельсах от политиков до «пересичного громадянына». И, к сожалению, то ли ещё будет, когда полным ходом идёт торговля и спекуляция на крови украинцев и войне!», – сетует пользователь Vadim Lapin.

«Конечно, будет усталость. Понаехали голодранцы с прочной уверенностью, что им все должны» – констатирует пользователь Фёдор Лимарев.

Вместе с тем, ряд комментаторов возмушаются тем, что от войны страдают украинцы, а ее «виновникам»- россиянам – хоть бы что.

«Европейцы устали! А украинцы не устали?! Европейцы одной рукой помогают, а другой покупают в России за рубли энергоносители! Я не оправдываю наших беженцев, особенно тех, которые воспользовались случаем свалить в Европу и жить там на пособие, не имея никакого желания работать. Но не надо забывать, что европейские страны очень много сделали для того, чтобы создать такого монстра, как Россия и дали ее безумному царю возможность шантажировать весь мир, породив монополию. А теперь гибнут именно украинцы и именно украинские города разрушаются. Рушится вся жизнь именно у украинцев! Так что надо говорить не об усталости европейцев, а о том, что только совместными усилиями мы можем оградить мир от этого монстра в лице России!», – возмущается пользователь Наталия Гришко.

«Классно, что от России нигде не устали. Как же работают санкции, если уже и европейцы, и украинцы устали от войны, а русским все хорошо? Может, что-то не так? Ведь это русские должны были устать от санкций, а украинцы вернуться домой, благодаря санкциям, да?», – задает риторический вопрос пользователь Joanna Waszko.

Однако есть среди участников обсуждения и те, кто указывает на вину самой Украины в сложившейся ситуации.

«А сколько можно? Надо было раньше подумать, прежде чем так активно участвовать в войне, которая, собственно, и не наша совсем… в любом случае, сочувствую», – пишет Лолита Ильницкая.

«Это только начало, через месяца три они о нас забудут и будем разгребать всё сами» – предупреждает Владимир Рыжков.

«Это они ещё всю правду не узнали», – пишет пользователь Andrei Rasch.