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С каждым днем войны украинская армия становится все менее боеспособной.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому сайту «Украинская правда» заявил призванный в ВСУ военный историк Роман Пономаренко.

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«Обычно люди думают: чем дольше армия воюет, тем больше появляется опытных людей, профессионалов, тем она боеспособнее. Напротив, наблюдается неизбежное ухудшение качества войск, и прежде всего – пехоты. Потому что кадровые военные несут потери и устают. А приходящие им на замену не всегда хорошо мотивированы и не получают актуальную боевую подготовку.

Чем дольше любая армия сражается, тем больше уменьшается уровень подготовки отдельного солдата. Ибо для компенсации потерь и в условиях тяжелых боев обычно нет возможности качественно учить воинов», – сказал Пономаренко.

Он обратил внимание, что полк «Азов» [неонацистское подразделение, запрещенное в РФ] обучалось более пяти лет.

«У них все было доведено до автоматизма, поэтому они показали во время обороны города такой мастер-класс. А сейчас обучение рекрута в Украине – до двух месяцев. Ждать от него каких-нибудь чудес на поле боя не приходится», – признает ВСУшник.

По его словам, количество опытных, профессиональных военных на фронте становится меньше из-за гибели, ранения или психологического истощения.

«При этом армия расширяется во время продолжающейся войны за счет мобилизации, следствием чего является разбавление войска не очень качественным личным составом. Это ярко проявилось во Вторую мировую на примере германской армии. Главная сила вермахта была в очень высоком качестве подготовки бойцов, готовившихся к войне еще в 1930-е годы. Военные, которые заходили в Польшу в 1939-м, позже во Францию в 1940-м и на территорию СССР в 1941-м – вышколены, обучены, так сказать, «боги войны». Но три года на Восточном фронте – и этот кадровый скелет выбили. К концу войны армия Германии увеличивалась количественно, но профессиональное качество солдат постоянно падало. Это одна из причин поражения немецких войск в 1944–1945 годах», – резюмировал Пономаренко.