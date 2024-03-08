Признание врага: Качество ВСУ становится все хуже

Игорь Шкапа.  
08.03.2024 13:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 309
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


С каждым днем войны украинская армия становится все менее боеспособной.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому сайту «Украинская правда» заявил призванный в ВСУ военный историк Роман Пономаренко.

С каждым днем войны украинская армия становится все менее боеспособной. Об этом, передает корреспондент...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Обычно люди думают: чем дольше армия воюет, тем больше появляется опытных людей, профессионалов, тем она боеспособнее. Напротив, наблюдается неизбежное ухудшение качества войск, и прежде всего – пехоты. Потому что кадровые военные несут потери и устают. А приходящие им на замену не всегда хорошо мотивированы и не получают актуальную боевую подготовку.

Чем дольше любая армия сражается, тем больше уменьшается уровень подготовки отдельного солдата. Ибо для компенсации потерь и в условиях тяжелых боев обычно нет возможности качественно учить воинов», – сказал Пономаренко.

Он обратил внимание, что полк «Азов» [неонацистское подразделение, запрещенное в РФ] обучалось более пяти лет.

«У них все было доведено до автоматизма, поэтому они показали во время обороны города такой мастер-класс. А сейчас обучение рекрута в Украине – до двух месяцев. Ждать от него каких-нибудь чудес на поле боя не приходится», – признает ВСУшник.

По его словам, количество опытных, профессиональных военных на фронте становится меньше из-за гибели, ранения или психологического истощения.

«При этом армия расширяется во время продолжающейся войны за счет мобилизации, следствием чего является разбавление войска не очень качественным личным составом. Это ярко проявилось во Вторую мировую на примере германской армии. Главная сила вермахта была в очень высоком качестве подготовки бойцов, готовившихся к войне еще в 1930-е годы.

Военные, которые заходили в Польшу в 1939-м, позже во Францию в 1940-м и на территорию СССР в 1941-м – вышколены, обучены, так сказать, «боги войны». Но три года на Восточном фронте – и этот кадровый скелет выбили. К концу войны армия Германии увеличивалась количественно, но профессиональное качество солдат постоянно падало. Это одна из причин поражения немецких войск в 1944–1945 годах», – резюмировал Пономаренко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть