Признание ВСУшника: «Мы ни минуты не верили в границы 91-го и даже 22-го»

Игорь Шкапа.  
29.10.2025 18:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 444
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинские военные, вопреки уверениям руководства, никогда не верили, что смогут отвоевать потерянные территории.

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил бывший командир группы снайперов ВСУ Константин Прошинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая напомнила, что в начале войны многие высокопоставленные украинцы при власти успокаивали народ, что у России скоро исчерпаются ракеты, а ВС РФ – это едва ли не сплошные зеки, которые не в состоянии воевать.

«Могу говорит о своем подразделении, тех пацанах, с которыми я с первых дней был на войне, и мы общались между собой. Мы никогда не верили ни в какие границы 1991 года. Мы никогда не верили, когда началась большая война, в границы даже 2022 года. Мы не верили, что у них есть чмобики», – сказал ВСУшник.

По его словам, не верили военные и в то, что скоро закончатся ракеты у России.

«Мы прекрасно понимали, сколько и что на нас летит. У нас были бои, когда на нас, на группу в 10-14 человек, а мы прилёты считаем, орки выпускали и не жалели где-то 500-550 мин. На маленькую группу, чтобы мочкануть нас. Это только один небольшой бой на одном маленьком участке фронта. Маленькая группа – 500-550 мин.

Мы прекрасно понимаем, что у них достаточно много всего, и сейчас есть», – ответил Прошинский.

