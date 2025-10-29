Признание ВСУшника: «Мы ни минуты не верили в границы 91-го и даже 22-го»
Украинские военные, вопреки уверениям руководства, никогда не верили, что смогут отвоевать потерянные территории.
Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил бывший командир группы снайперов ВСУ Константин Прошинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущая напомнила, что в начале войны многие высокопоставленные украинцы при власти успокаивали народ, что у России скоро исчерпаются ракеты, а ВС РФ – это едва ли не сплошные зеки, которые не в состоянии воевать.
«Могу говорит о своем подразделении, тех пацанах, с которыми я с первых дней был на войне, и мы общались между собой. Мы никогда не верили ни в какие границы 1991 года. Мы никогда не верили, когда началась большая война, в границы даже 2022 года. Мы не верили, что у них есть чмобики», – сказал ВСУшник.
По его словам, не верили военные и в то, что скоро закончатся ракеты у России.
«Мы прекрасно понимали, сколько и что на нас летит. У нас были бои, когда на нас, на группу в 10-14 человек, а мы прилёты считаем, орки выпускали и не жалели где-то 500-550 мин. На маленькую группу, чтобы мочкануть нас. Это только один небольшой бой на одном маленьком участке фронта. Маленькая группа – 500-550 мин.
Мы прекрасно понимаем, что у них достаточно много всего, и сейчас есть», – ответил Прошинский.
