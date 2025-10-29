Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские военные, вопреки уверениям руководства, никогда не верили, что смогут отвоевать потерянные территории.

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил бывший командир группы снайперов ВСУ Константин Прошинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая напомнила, что в начале войны многие высокопоставленные украинцы при власти успокаивали народ, что у России скоро исчерпаются ракеты, а ВС РФ – это едва ли не сплошные зеки, которые не в состоянии воевать.

«Могу говорит о своем подразделении, тех пацанах, с которыми я с первых дней был на войне, и мы общались между собой. Мы никогда не верили ни в какие границы 1991 года. Мы никогда не верили, когда началась большая война, в границы даже 2022 года. Мы не верили, что у них есть чмобики», – сказал ВСУшник.

По его словам, не верили военные и в то, что скоро закончатся ракеты у России.