Признание Зе-офиса: Мы ведем боевые действия при поддержке ЕС и НАТО

23.06.2022  11:41 (Мск)
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина
Новости Украины

Украина не отказалась от членства в НАТО и уже начала процесс интеграции в эту организацию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Украина не отказалась от членства в НАТО и уже начала процесс интеграции в эту...

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По его словам, Украину примут в НАТО, потому что она – «ближайший воюющий союзник» Альянса.

«Мы ведем дело к вступлению в НАТО. Дело в том, что есть этапы у этого процесса. И кандидатство в ЕС, вступление нас в эту организацию трех морей, одобренное вчера, – это очень серьезный шаг, это скачок в интеграции в евроатлантические структуры, я подчеркиваю. И НАТО там не за горами, я думаю, в том или ином варианте», – сказал советник главы офиса президента.

«Тем более, де-факто признано, что мы практически, если не член НАТО, но ближайший серьезный союзник, который ведет боевые действия при поддержке ЕС и НАТО с противником, которого признают, видимо, на саммите в Мадриде, стратегическим противником НАТО», – заявил Арестович.

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