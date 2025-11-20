У мовных клопов, присосавшихся к Одессе, опять «зрада».

Несколько лет они митинговали против Устава города нормального человека, требуя заменить его на Устав курильщика (без русского языка и подвигов русских военных). А уж как облизывали присланного вместо «ватного» мэра Труханова гауляйтера Лысака!.. В надежде, что он вмиг поддастся их чарам (прыщам и дебильности). Но, занятый поистине важными делами — переделом прибрежных земель и политическими репрессиями (для отчетов в Киев), он на эту квази-конституцию забил, приняв документ, утвержденный командой предшественника — фор-маль-ность!

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Местные депутаты-проститутки проголосовали за новый устав, обрезав почти все царское и советское. Да, еще вместо арии из оперетты «Белая акация» гимном города стала песня «Край Чорного моря» на мове…

Но у самих мовнюков случилась истерика:

«Власти намеренно проигнорировали наши замечания и приняли версию, которая не намного лучше. Да, Екатерина II больше не основательница Одессы, но 2 сентября до сих пор официальный день города. 10 апреля — до сих пор «день освобождения» Одессы от нацистов. Одессу до сих пор позиционируют как «мультикультурный» город, забывая об украинской идентичности. Ни одного упоминания об украинском диссидентстве в Одессе и голодоморе… 2 мая не признан днем сопротивления Одессы «русской весне». Это такой же имперский документ, продолжающий политику саботажа деколонизационных процессов и законов. Мы не можем этого допустить!», — перднули в вечность мовные клопы (зондеркоманда «Робимо вам нерви»).

И… вышли на пикет. О масштабах которого красноречиво говорят фотографии. То есть — все те же полторы калеки во главе с нацистом Музычко:

«Новый» устав — это фейк, связанный с российской историей. Его надо переделать, насытить украинскими нарративами и праздниками, чтобы он соответствовал исторической правде Одессы», — заявил он.

И тут произошло еще одно непредвиденное событие (Труханову стоило б поучиться!) — если раньше местные власти игнорировали высеры мовных ведьм, то сейчас их страницы в соцсетях пестрят сотнями комментариев от ботов нового гауляйтера, которые — причем, на мове — советуют пикетчикам «взять в руки метлы и заняться уборкой улиц», «перестать рушить то, что деды построили, и разделять страну», «смириться с тем, что за «картонные» митинги уже не платят», и вообще «убираться в свой Тернополь».

Это потому, что гауляйтер хороший? Нет, просто у каждого здесь свои патриоты по вызову. Эти поломались — несите других. Чтобы бдительность усыпить. Пока русских людей Одессы могилизируют и сажают.